Об этом сообщают российские телеграм-каналы и официально подтверждает Генштаб ВСУ.

Что известно об атаке дронов на Россию 15 февраля?

Инцидент произошел в ночь на 15 февраля на терминале "Таманьнефтегаз" в поселке Волна Краснодарского края. Этот район является ключевым узлом для перевалки нефти и нефтепродуктов.

Местные власти сообщают о повреждении резервуара, склада и части терминала. Серьезных повреждений в комплексе якобы нет.

В то же время в украинском Генштабе сообщают, что на объекте вспыхнул пожар.

Сейчас все обстоятельства и масштабы атаки выясняются.

К слову, мощность терминала "Таманьнефтегаз" составляет около 20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Он является важной частью экспорта российских энергоресурсов и логистики в Черноморском регионе.

Кроме этого, в Генштабе сообщили об успешном попадании в зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника в районе поселка Кача, что во временно оккупированном Крыму.

За минувшие сутки Силы обороны поразили ремонтное подразделение из состава одной из артиллерийских бригад российской армии в районе Свободного, что в Донецкой области. На ТОТ Запорожской области было зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов.

