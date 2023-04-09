Эммануэль Макрон в интервью подчеркнул, что сейчас "погода военная". Более того, по его словам, к такому выводу пришел и Китай.

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Не время для переговоров

Президент Франции подчеркнул, что сегодня Украина сопротивляется. Наше государство борется без преуменьшения за свое право на существование и в этом ему помогают десятки стран цивилизованного мира.

Следовательно, несмотря на подготовку фундамента для предстоящих переговоров, время для них пока не наступило.

Я думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы, а именно: сейчас погода военная. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если нам нужно заложить основу,

– сказал Эммануэль Макрон.

Какова цель диалога с Китаем

Также французский президент рассказал, что в диалоге с Китаем он хочет закрепить общие подходы к войне. Он выделил четыре таких подхода:

поддержка принципов Устава ООН,

четкое напоминание о ядерной мощи,

четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей,

приверженность достижению согласованного и крепкого мира.

При этом Эммануэль Макрон подчеркнул, что именно Поднебесная должна обратить внимание на последствия российского ядерного шантажа. А именно, что диктатор Владимир Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он обещал этого не делать.

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