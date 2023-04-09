Эммануэль Макрон в интервью подчеркнул, что сейчас "погода военная". Более того, по его словам, к такому выводу пришел и Китай.
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Не время для переговоров
Президент Франции подчеркнул, что сегодня Украина сопротивляется. Наше государство борется без преуменьшения за свое право на существование и в этом ему помогают десятки стран цивилизованного мира.
Следовательно, несмотря на подготовку фундамента для предстоящих переговоров, время для них пока не наступило.
Я думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы, а именно: сейчас погода военная. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если нам нужно заложить основу,
– сказал Эммануэль Макрон.
Какова цель диалога с Китаем
Также французский президент рассказал, что в диалоге с Китаем он хочет закрепить общие подходы к войне. Он выделил четыре таких подхода:
- поддержка принципов Устава ООН,
- четкое напоминание о ядерной мощи,
- четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей,
- приверженность достижению согласованного и крепкого мира.
При этом Эммануэль Макрон подчеркнул, что именно Поднебесная должна обратить внимание на последствия российского ядерного шантажа. А именно, что диктатор Владимир Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он обещал этого не делать.
Эммануэль Макрон встретился с Си Цзиньпинем: что известно
- Напомним, что 6 апреля французский президент встретился с Си Цзиньпинем в Китае. В ходе встречи лидеры государств обсуждали и войну в Украине. В частности, Макрон пытался убедить Китай помочь "вернуть Россию к уму".
- В ходе встречи лидер Китая сообщил, что его государство готово вместе с Францией призвать мир к рациональности в украинском вопросе.
- Также на встрече поднимался вопрос размещения тактического ядерного оружия Россией на территории Беларуси. Эммануэль Макрон подчеркнул, что Китай должен убедить Путина соблюдать международные правила.
- Однако, несмотря на официальные заявления о визите лидера Франции в Пекин, издание Politico отметило, что французскому президенту не удалось убедить Си Цзиньпина изменить свою позицию относительно войны в Украине.
- Отметим, что и военный эксперт Олег Жданов считает, что результатами встреч Франция очень "прогнулась" перед Китаем.