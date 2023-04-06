Сегодня, 6 апреля, второй день пребывания французского лидера в Пекине. Предварительно в ходе встречи Макрон озвучил тезисы, что Китай может помочь "вернуть Россию к разуму". Однако, похоже, что Си не удалось убедить.

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Издание отмечает, что в ходе переговоров Си придерживался своей давней позиции по войне России в Украине, заявив, что "все стороны" имеют "обоснованную обеспокоенность безопасностью", и никак не дал понять, что использует свое влияние, чтобы помочь прекратить "конфликт".

"Китай готов совместно с Францией призвать международное сообщество сохранять рациональность и спокойствие", – отметил Си Цзиньпин.

Он также призвал "возобновить мирные переговоры как можно быстрее". Кроме того, Си заявлял о необходимости защиты мирного населения, в том числе детей и женщин.

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