Макрон пробудет в Пекине неделю, за это время он, как сообщают СМИ, должен убедить Китай помочь "вернуть Россию в ум". 24 Канал собрал основное о встрече президентов и первых заявлениях лидеров.

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Российская агрессия в Украине нанесла удар по стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию к уму и вернете всех за стол переговоров.

– заявил Макрон Си Цзиньпину.

Пекин может сыграть "главную роль" в "поиске пути мира" в Украине

Как пишет The Gardian, французский лидер заявил, что любой, кто помогает или планирует это делать "агрессору" России в украинском "конфликте", станет "соучастником".

Китай может сыграть "главную роль" в окончании войны России против Украины, и наоборот.

Мы также четко дали понять, что кто-либо, кто помогает агрессору, будет сообщником в нарушении международного права. Китай может сыграть главную роль в войне из-за тесных отношений с Россией,

– сказал Макрон.

Он подчеркнул, что союзники Украины решили помочь ей как жертве агрессии. Французский лидер добавил, что поддержка контактов Запада с Китаем имеет важное значение, потому что Москве нельзя разрешить вести эксклюзивный диалог с Пекином.



Макрон надеется заручиться поддержкой китайского лидера / Фото UPG

Sky News сообщает, что Китай отказался критиковать Кремль, но пытался выглядеть нейтральным и призвал к прекращению огня и мирным переговорам.

После переговоров лидеры проведут пресс-конференцию, а затем к Си Цзиньпину и Макрону присоединится председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. сопровождающая его во время визита.