В Елисейском дворце заявили, что надеются привлечь Китай к "урегулированию ситуации" и "развитию устойчивого мира в регионе". Тем не менее, другие детали плана Байдена и Макрона во Франции отказались комментировать.

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Как Китай хотят привлечь к прекращению войны в Украине

Эммануэль Макрон сейчас находится с визитом в Пекине. Bloomberg сообщает, что он провел встречу с французской общиной в Китае, во время которой сделал несколько важных заявлений.

В частности президент Франции заявил, что Китай может сыграть "важную роль" в Украине. По словам Макрона, в последнее время соперничество между Китаем и ЕС усилилось, поэтому над решением этой проблемы нужно работать. Более того, дискуссии с Пекином о войне в Украине доходили до "критических точек".

Макрон предложил выстроить с Китаем стратегические отношения и обсудить непосредственно агрессию Кремля против Украины. Ведь захватническая война Путина имеет большие последствия для всей Европы.

Китай, благодаря своим отношениям с Россией, может сыграть немаловажную роль,

– заявил Макрон.

Вместе с тем президент Франции планирует обсудить с Си Цзиньпином не только торговые инициативы Евросоюза, но и вопросы Ирана и Северной Кореи.

Китай не поддерживает Россию в войне против Украины

Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун в интервью заявил, что "безграничная дружба" между Пекином и Кремлем – лишь постоянная риторика. На самом деле, связи между странами давно стали другими.

По словам Фу Цуна, Пекин не поддерживает захватническую войну Путина против Украины. Однако официально не осуждает полномасштабное вторжение, потому что Си Цзиньпин якобы "понимает заявления России об оборонной войне".

"Тот факт, что Си Цзиньпин не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе", – заявил Фу Цун.

Вместе с тем, посол в ЕС планирует работать над улучшением связей с официальным Пекином. Фу Цун считает, что Европа и Китай должны хотя бы договориться о налаживании торговли.