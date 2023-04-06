Макрон пробуде у Пекіні тиждень, за цей час він, як повідомляють ЗМІ, має переконати Китай допомогти "повернути Росію до розуму". 24 Канал зібрав основне про зустріч президентів і перші заяви лідерів.
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Російська агресія в Україні завдала удару по стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до розуму і повернете всіх за стіл переговорів,
– заявив Макрон Сі Цзіньпіну.
Пекін може зіграти "головну роль" у "пошуку шляху миру" в Україні
Як пише The Gardian, французький лідер заявив, що будь-хто, хто допомагає чи планує це робити "агресору" Росії в українському "конфлікті", стане "співучасником".
І натомість Китай може зіграти "головну роль" у закінченні війни Росії проти України, і навпаки.
Ми також чітко дали зрозуміти, що будь-хто, хто допомагає агресору, буде спільником у порушенні міжнародного права. Китай може відіграти головну роль у війні через тісні відносини з Росією,
– сказав Макрон.
Він наголосив, що союзники України вирішили допомогти їй як жертві агресії. Французький лідер додав, що підтримка контактів Заходу з Китаєм має важливе значення, бо Москві не можна дозволити вести ексклюзивний діалог з Пекіном.
Макрон сподівається заручитись підтримкою китайського лідера / Фото UPG
Sky News повідомляє, що Китай відмовився критикувати Кремль, але намагався виглядати нейтральним і закликав до припинення вогню та мирних переговорів.
Після переговорів лідери проведуть пресконференцію, а потім до Сі Цзіньпіна і Макрона приєднається голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. яка супроводжує його під час візиту.