Сьогодні, 6 квітня, другий день перебування французького лідера у Пекіні. Попередньо у ході зустрічі Макрон озвучив тези, що Китай може допомогти "повернути Росію до розуму". Однак, схоже, що Сі таки не вдалось переконати.

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Видання зазначає, що у ході перемовин Сі дотримувався своєї давньої позиції щодо війни Росії в Україні, заявивши, що "всі сторони" мають "обґрунтовану стурбованість безпекою", і ніяк не дав зрозуміти, що використає свій вплив, щоб допомогти припинити "конфлікт".

"Китай готовий спільно з Францією закликати міжнародну спільноту зберігати раціональність та спокій, – зазначив Сі Цзіньпінь.

Він також закликав "відновити мирні переговори якнайшвидше". Крім того, Сі заявляв, про необхідність захисту мирного населення, зокрема дітей та жінок.

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