Сьогодні, 6 квітня, другий день перебування французького лідера у Пекіні. Попередньо у ході зустрічі Макрон озвучив тези, що Китай може допомогти "повернути Росію до розуму". Однак, схоже, що Сі таки не вдалось переконати.
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Видання зазначає, що у ході перемовин Сі дотримувався своєї давньої позиції щодо війни Росії в Україні, заявивши, що "всі сторони" мають "обґрунтовану стурбованість безпекою", і ніяк не дав зрозуміти, що використає свій вплив, щоб допомогти припинити "конфлікт".
"Китай готовий спільно з Францією закликати міжнародну спільноту зберігати раціональність та спокій, – зазначив Сі Цзіньпінь.
Він також закликав "відновити мирні переговори якнайшвидше". Крім того, Сі заявляв, про необхідність захисту мирного населення, зокрема дітей та жінок.
Головне про візит Макрона в Пекін
- Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи" та недопущення ескалації "конфлікту".
- Макрон наполягав, аби Сі тиснув на Путіна, аби той дотримувався міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї.
- Напередодні Макрон та президент США Джо Байден домовилися залучити Китай до завершення війни в Україні.