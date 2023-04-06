Французький лідер звернувся до китайського колеги, аби той "напоумив" Росію припинити війну в Україні. Крім того, тема розмови торкнулася і ядерних погроз країни-агресорки.

Дивіться також Сі Цзіньпін заявив про готовність поговорити з Зеленським, – ЗМІ

Сі виключає використання ядерної зброї у війні проти України

Макрон повідомив, що лідер Китаю таки погоджується, що ядерну зброю слід виключити з конфлікту.

Російська агресія в Україні завдала удару по міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви приведете Росію до тями й повернете всіх за стіл переговорів,

– сказав Макрон.

Своєю чергою, Сі додав, що хоче якнайшвидшого відновлення мирних переговорів і закликав міжнародну спільноту не посилювати кризу. Цікаво, що лідер КНР заявив, що всі країни повинні поважати правила нерозповсюдження ядерної зброї, однак не згадав при цьому Росію.

Китай може відіграти "важливу роль" у формуванні світового миру

Під час переговорів Макрон висловив припущення, що Китай "поверне Росію до розуму", а усі країни – за стіл переговорів.

Крім того, Макрон наполягав, аби Сі тиснув на Путіна, аби той дотримувався міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Нагадаємо, що нещодавно російський диктатор заявив, що він розмістить "ядерку" в Білорусі.

Видання Sky News пише, що візит Макрона разом із головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн є спробою розморозити багаторічні крижані відносини з Пекіном.

Байден і Макрон розробили план: що відомо