Еммануель Макрон в інтерв'ю наголосив, що зараз "погода військова". Ба більше, за його словами, такого висновку дійшов й Китай.

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Не час для переговорів

Президент Франції наголосив, що сьогодні Україна чинить опір. Наша держава виборює без применшення своє право на існування і у цьому їй допомагають десятки країн цивілізованого світу.

Відтак попри підготовку фундаменту для майбутніх можливих перемовин, час для них наразі не настав.

Я думаю, що Китай робить те саме спостереження, що й ми, а саме: зараз погода військова. Українці чинять опір, і ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу,

– сказав Еммануель Макрон.

Яка мета діалогу з Китаєм

Також французький президент розповів, що у діалозі з Китаєм він хоче закріпити спільні підходи до війни. Він виокремив чотири таких підходи:

підтримка принципів Статуту ООН,

чітке нагадування про ядерну міць,

чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей,

прихильність досягненню узгодженого і міцного миру.

При цьому Еммануель Макрон наголосив, що саме Піднебесна повинна звернути увагу на наслідки російського ядерного шантажу. А саме на те, що диктатор Володимир Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через декілька днів після того, як він обіцяв цього не робити.

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