Еммануель Макрон в інтерв'ю наголосив, що зараз "погода військова". Ба більше, за його словами, такого висновку дійшов й Китай.
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Не час для переговорів
Президент Франції наголосив, що сьогодні Україна чинить опір. Наша держава виборює без применшення своє право на існування і у цьому їй допомагають десятки країн цивілізованого світу.
Відтак попри підготовку фундаменту для майбутніх можливих перемовин, час для них наразі не настав.
Я думаю, що Китай робить те саме спостереження, що й ми, а саме: зараз погода військова. Українці чинять опір, і ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу,
– сказав Еммануель Макрон.
Яка мета діалогу з Китаєм
Також французький президент розповів, що у діалозі з Китаєм він хоче закріпити спільні підходи до війни. Він виокремив чотири таких підходи:
- підтримка принципів Статуту ООН,
- чітке нагадування про ядерну міць,
- чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей,
- прихильність досягненню узгодженого і міцного миру.
При цьому Еммануель Макрон наголосив, що саме Піднебесна повинна звернути увагу на наслідки російського ядерного шантажу. А саме на те, що диктатор Володимир Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через декілька днів після того, як він обіцяв цього не робити.
Еммануель Макрон зустрівся з Сі Цзіньпінем: що відомо
- Зазначимо, що 6 квітня французький президент зустрівся з Сі Цзіньпінем у Китаї. Під час зустрічі лідери держав обговорювали й війну в Україні. Зокрема, Макрон намагався переконати Китай допомогти "повернути Росію до розуму".
- Під час зустрічі лідер Китаю повідомив, що його держава готова разом із Францією закликати світ до раціональності в українському питанні.
- Також на зустрічі порушувалося питання щодо розміщення тактичної ядерної зброї Росією на території Білорусі. Емануель Макрон наголосив, що Китай повинен переконати Путіна дотримуватися міжнародних правил.
- Однак попри офіційні заяви щодо візиту лідера Франції до Пекіна, видання Politico зазначило, що французькому президенту не вдалося переконати Сі Цзіньпіна змінити свою позицію щодо війни в Україні.
- Зазначимо, що й військовий експерт Олег Жданов вважає, що результатами зустрічей Франція дуже "прогнулась" перед Китаєм.