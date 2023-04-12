Страна лидеров. Какие ценности проповедует Пласт?

Пласт это среда, где рождаются настоящие патриоты и двигатели перемен. Благодаря серьезной подготовке, работе в команде, закалки собственного характера и развития полноценной личности молодые украинцы и украинки еще с детства начинают понимать смысл понятия "доброго гражданина". Сегодня Пласт объединяет более 10 тысяч сознательных граждан всех возрастов.

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Пласт – это не о теории. Это о жизни. Способность принимать решения и понимать все возможное бремя последствий – то, чему учит организация. Это составляющая характера каждого лидера.

2022 год. Потери или достижения?

Полномасштабное вторжение стало не кризисом, а возможностью. Уже более года опытные пластуны и пластунки на практике используют свои знания как на передовой, так и в тылу. Они являются подлинным примером для нового поколения.

Между тем, Пласт не останавливается на достигнутом и помогает стране строить будущее. Даже в условиях военного времени организация не только продолжает работу, но и организует лагеря. Доверие, спокойствие и безопасность – основные условия пребывания детей на сборах.

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Как говорится, нация – это коммуникация. А коммуникация, в свою очередь, это люди. Итого они проводят от 10 до 14 дней в палатках. Совместная работа в команде учит побеждать любые вызовы.

Поскольку многие пластуны Украины отважно защищают Родину, они не имели возможности летом 2022 года присоединиться к организации лагерей. На помощь пришли пластуны из других стран. Благодаря поддержке диаспоры, друзей-скаутов и всех благотворителей Пласт смог организовать 94 лагеря, из которых 30 – за границей. Для детей, выехавших из горячих точек, это стало настоящим спасением. Как говорит один из участников лагеря: "Побурлакуем мирами". Из зоны боевых действий он попал в мирную среду возможностей.

Как Пласт планирует работать с молодым поколением в условиях войны

Организация прилагает максимум усилий, чтобы лагеря снова состоялись, а развитие детей и молодежи не прекращалось. В пределах 111 годовщины у скаутов уже есть новая цель. Они мотивированы на проведение 100 лагерей, которые подарят возможность 54 000 детям из разных областей провести лето безопасно и полезно.

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Для достижения цели Пласт призвал всех, кто готов приобщиться к развитию Украины, поздравить организацию и придать новое дыхание молодому поколению. Каждый донат Пласта – вклад в будущее гражданского общества.

Патриотичность, всесторонность и самовоспитание – то, над чем так мощно работает Пласт уже 111 лет подряд. Сознательное общество – сильная и непреодолимая Украина. Совместными усилиями мы сможем достойно выстоять и стать еще более сильными и сплоченными. Рад быть частью сообщества и поздравляю всех причастных с памятной датой.

СКОБ!