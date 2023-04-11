Доступ к информации имело большое количество людей

Для тех, кто пропустил предысторию: в сети оказались снимки с якобы засекреченной информацией Пентагона о войне в Украине, а также с другими данными американской разведки. Из них кажется, что США могли следить не только за Россией, но и за партнерами – в том числе и за Украиной.

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Среди прочего, в документах говорится о критических потребностях украинских сил ПВО – в частности, в боеприпасах. Также есть информация о вероятном времени и целях российских атак на Украину, которую Вашингтон мог передавать Киеву для лучшей обороны.

Есть также данные о том, что Египет якобы рассматривал возможность поставок России боеприпасов – хотя неясно, произошло ли это в конце концов. В общем, СМИ пишут, что в сети оказалось около сотни снимков, и что часть из них могла быть отфотошоплена. Больше можете почитать онлайн, об этом уже много написано.

Сейчас Пентагон не подтверждает подлинность снимков, но выглядит так, что в некоторых случаях там действительно могут быть засекречены данные. При этом в Минобороны США добавили, что документы по формату действительно похожи на те, которые используют для брифингов руководства о войне в Украине.

ФБР начало уголовное расследование, чтобы выяснить детали возможной утечки, и кто мог за этим стоять. В Пентагоне уже посмотрели, кому и каким образом предоставляется такая информация. Говорят, что подошли к этому очень серьезно.

Кто вообще мог иметь доступ к таким документам? На самом деле больше людей, чем может показаться. Как оказалось, обычно доступ имеют сотрудники разных отделов Минобороны США и даже за его пределами. Поэтому круг тех, кто с ними работает, вряд ли можно назвать узким.

Удар по доверию к США

Повлияет ли это как-то на военную поддержку Украины со стороны США? В Белом доме уверяют, что нет. Там еще раз подчеркнули, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется, и что Вашингтон будет в дальнейшем предоставлять ВСУ оружие и боеприпасы для обороны и возвращения территорий.

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Но на что это может повлиять – на обмен разведданными и на возможность США собирать информацию о планах России. Военные аналитики говорят, что обнародованные снимки могут разоблачать глубоко проникшие в российские структуры методы американской разведки. Теперь эта работа находится под угрозой.

Да и безусловно, что это удар по доверию к США со стороны партнеров. В американском правительстве признали, что любая утечка засекреченных данных это доверие подрывает. Тем более что в этой истории, кроме Украины, говорится об информации из других стран, в частности, из Южной Кореи.

Сейчас США всячески пытаются снизить ущерб от публикации снимков. Последние несколько дней чиновники провели в беседе с союзниками по НАТО и другими партнерами, уверяя их в приверженности защите данных и взаимному сотрудничеству. Насколько эти слова были убедительны, не знаю.

В целом, вопросов до сих пор остается больше, чем ответов. Так выглядит, что всех ответов нет и в самом Пентагоне. Там затруднились ответить, удалось ли взять под контроль возможную утечку, и не появится ли в скором времени в сети еще больше подобных снимков. Так или иначе, эта история точно будет развиваться.