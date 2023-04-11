Доступ до інформації мала велика кількість людей
Для тих, хто пропустив передісторію: в мережі опинились знімки із нібито засекреченою інформацією Пентагону про війну в Україні, а також з іншими даними американської розвідки. З них видається, що США могли стежити не лише за Росією, а й за партнерами – зокрема і за Україною.
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Серед іншого, в документах мовиться про критичні потреби українських сил ППО – зокрема в боєприпасах. Також там є інформація про ймовірний час та цілі російських атак на Україну, яку Вашингтон міг передавати Києву для кращої оборони.
Є також дані про те, що Єгипет нібито розглядав можливість поставок Росії боєприпасів – хоча неясно, чи це врешті відбулось. Загалом ЗМІ пишуть, що в мережі опинилось близько сотні знімків, і що частина з них могла бути відфотошоплена. Більше можете почитати онлайн, про це вже написано багато.
Наразі Пентагон не підтверджує автентичності знімків, але так видається, що в деяких випадках там дійсно можуть бути засекречені дані. При цьому в Міноборони США додали, що документи за форматом дійсно схожі на ті, що використовують для брифінгів керівництва про війну в Україні.
Хто взагалі міг мати доступ до таких документів? Насправді більше людей, ніж може здаватись. Як виявилось, зазвичай доступ мають працівники різних відділів Міноборони США і навіть за його межами. Тому коло тих, хто з ними працює, навряд чи можна назвати вузьким.
Удар по довірі до США
Чи вплине це якось на військову підтримку України з боку США? В Білому домі запевняють, що ні. Там ще раз наголосили, що ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно, і що Вашингтон надалі надаватиме ЗСУ зброю та боєприпаси для оборони та повернення територій.
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Але на що це може вплинути – на обмін розвідданими, і на можливість США збирати інформацію про плани Росії. Військові аналітики кажуть, що оприлюднені знімки можуть викривати методи американської розвідки, яка глибоко проникла в російські структури. Тепер ця робота під загрозою.
Ну і безумовно, що це удар по довірі до США з боку партнерів. В американському уряді визнали, що будь-який витік засекречених даних цю довіру підриває. Тим більше, що в цій історії, крім України, мовиться про інформацію з інших країн, зокрема з Південної Кореї.
Зараз США всіляко намагаються зменшити шкоду від публікації знімків. Останні кілька днів посадовці провели в розмовах з союзниками по НАТО та іншими партнерами, запевняючи їх у відданості захисту даних та взаємній співпраці. Наскільки ці слова були переконливими, не знаю.
В цілому, запитань досі залишається більше ніж відповідей. Так виглядає, що всіх відповідей не мають і в самому Пентагоні. Там не змогли відповісти, чи вдалось взяти під контроль можливий витік, і чи незабаром в мережі не з'явиться ще більше подібних знімків. Так чи інак, ця історія точно буде мати розвиток.