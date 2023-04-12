Країна лідерів. Які цінності проповідує Пласт?

Пласт є середовищем, де народжуються справжні патріоти та рушії змін. Завдяки серйозній підготовці, роботі в команді, гарту власного характеру та розвитку повноцінної особистості молоді українці та українки ще змалечку починають розуміти сенс поняття "доброго громадянина". Сьогодні Пласт об'єднує понад 10 тисяч свідомих громадян різного віку.

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Пласт – це не про теорію. Це про життя. Здатність ухвалювати рішення та розуміти весь можливий тягар наслідків – те, чому вчить організація. Це є складовою характеру кожного лідера.

2022 рік. Втрати чи здобутки?

Повномасштабне вторгнення стало не кризою, а можливістю. Вже понад рік досвідчені пластуни та пластунки на практиці застосовують свої знання як на передовій, так і в тилу. Вони є справжнім прикладом для нового покоління.

Тим часом Пласт не зупиняється на досягнутому та допомагає країні будувати майбутнє. Навіть в умовах воєнного часу організація не тільки продовжує роботу, але й організовує табори. Довіра, спокій та безпека – головні умови перебування дітей на зборах.

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Як то кажуть, нація – це комунікація. А комунікація, своєю чергою, це люди. Разом вони проводять від 10 до 14 днів у наметах. Спільна робота в команді вчить перемагати будь-які виклики.

Оскільки багато пластунів України відважно боронять Батьківщину, вони не мали змоги влітку 2022 року долучитись до організації таборів. На допомогу прийшли пластуни з інших країн. Завдяки підтримці діаспори, друзів-скаутів та усіх благодійників Пласт зміг організувати 94 табори, з яких 30 – за кордоном. Для дітей, що виїхали з гарячих точок, це стало справжнім порятунком. Як каже один з учасників табору: "Побурлакуємо світами". З зони бойових дій він потрапив у мирне середовище можливостей.

Як Пласт планує працювати з молодим поколінням в умовах війни

Організація докладає максимум зусиль, аби табори знову відбулися, а розвиток дітей та молоді не припинявся. В межах 111 річниці у скаутів вже є нова ціль. Вони мотивовані на проведення 100 таборів, що подарують можливість 54 000 дітям з різних областей провести літо безпечно та корисно.

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Для досягнення цілі Пласт закликав усіх, хто готовий долучитись до розбудови України, привітати організацію та надати нове дихання молодому поколінню. Кожен донат Пласту – вклад у майбутнє громадянського суспільства.

Патріотичність, всебічність та самовиховання – те, над чим так потужно працює Пласт вже 111 рік поспіль. Свідоме суспільство – сильна та непоборна Україна. Спільними зусиллями ми зможемо гідно вистояти та стати ще сильнішими та згуртованішими. Радий бути частиною спільноти та вітаю всіх причетних із пам'ятною датою.

СКОБ!