Росія націлилася на контрнаступ ЗСУ

Але заздалегідь хочу зазначити, що не слід зважати на те, що ретранслятором став якийсь колишній підполковник армії США. У росіян у США досить багато псевдоекспертної агентури, особливо в лавах трампістів. Наприклад, шизофренік полковник Макгрегор чи Тулсі Габбард.

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Нинішній віщун – це Деніел Девіс, який застерігає ЗСУ від контрнаступу, заявляючи, що будь-які активні дії українців настільки їх виснажать, незалежно від успішності чи неуспішності цих дій, що вони більше не зможуть чинити опір російським військам.

Цей "підполковник" нещодавно передрікав перехід війни в Україні в ядерний формат. Набагато раніше, у липні 2022 року, він заявляв, що ЗСУ втрачають щодня більше тисячі солдатів і скоро воювати просто буде нікому. Водночас 30 серпня 2022 року він стверджував, що ніякого контрнаступу ЗСУ не буде.

Загалом, ви зрозуміли який "мудрий експерт" нам трапився. Але головне – це не безсоромний рівень його інтелекту, а те, що черговий "вкид" від "шановного аналітика" вже розносять російські ЗМІ. Крім того, його намагаються інтегрувати в українське інфополе через сірий сегмент.

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Основна мета цього "вкиду" – зневірити українців та наших партнерів у необхідності проводити контрнаступ та каталізувати тему переговорів. Своєю чергою, якщо контрнаступ відбудеться, російська пропаганда ще довго може маніпулювати його результатами.

Наприклад, якщо в ході контрнаступу буде звільнено область або дві, а можливо і більше територій, посилаючись на Деніела Девіса російські пропагандисти будуть ще кілька місяців говорити: "Ну і що з того, що ми втекли, зате ЗСУ зараз такі ослаблені, що взагалі воювати не зможуть".

Хороша ознака посилення ворожих ІПСО

Загалом зберігаємо критичне мислення і готуємося до чергової хвилі маніпуляцій. Але чому це все-таки хороша ознака? Все просто.

NYT, Times, Макгрегор і Деніелс – Росія смикає всі ниточки і всі контакти, які тільки може задіяти для своїх ІПСО. Панічних ІПСО.

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Росіяни панікують, розуміючи, що не лише не зможуть зупинити український контрнаступ, а й передбачити, звідки він здійснюватиметься, якими силами, на яких напрямках, якою послідовністю та яким сценарієм. Тому вони почали робити єдине можливе – генерувати фейки.

Чим більше фейків, поразницьких, дискредитуючих, маніпулюючих свідомістю та сприйняттям, тим, як вони вважають, буде краще. Бо нічого кращого придумати не можуть. Це не може не тішити. Командування росіян у паніці та збентеженні.