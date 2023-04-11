Россия нацелилась на контрнаступление ВСУ

Но заранее хочу отметить, что не следует учитывать, что ретранслятором стал некий бывший подполковник армии США. У россиян в США достаточно много псевдоэкспертной агентуры, особенно в рядах трампистов. К примеру, шизофреник полковник Макгрегор или Тулси Габбард.

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Нынешний прорицатель – это Дэниел Дэвис, который предостерегает ВСУ от контрнаступления, заявляя, что любые активные действия украинцев настолько их ослабят, независимо от успешности или не успешности этих действий, что они больше не смогут сопротивляться российским войскам.

Этот "подполковник" недавно предрек переход войны в Украине в ядерный формат. Намного раньше, в июле 2022 года, он заявлял, что ВСУ теряют ежедневно более тысячи солдат и скоро воевать будет просто некому. 30 августа 2022 года он утверждал, что никакого контрнаступления ВСУ не будет.

В общем, вы поняли, какой "мудрый эксперт" нам попался. Но главное – это не бесстыжий уровень его интеллекта, а то, что очередной "вброс" от "уважаемого аналитика" уже разносят российские СМИ. Кроме того, его пытаются интегрировать в украинское инфополе через серый сегмент.

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Основная цель этого "вброса" – разуверить украинцев и наших партнеров в необходимости проводить контрнаступление и катализировать тему переговоров. В свою очередь, если контрнаступление состоится, российская пропаганда еще долго может манипулировать его результатами.

Например, если в ходе контрнаступления будет освобождена область или две, а возможно и больше территорий, ссылаясь на Дэниела Дэвиса, российские пропагандисты будут еще несколько месяцев говорить: "Ну, и что из того, что мы сбежали, зато ВСУ сейчас так ослаблены, что вообще воевать не смогут".

Хороший признак усиления вражеских ИПСО

В общем, сохраняем критическое мышление и готовимся к очередной волне манипуляций. Но почему это все-таки хороший признак? Всё просто.

NYT, Times, Макгрегор и Дэниелс – Россия дёргает все ниточки и все контакты, которые только может задействовать для своих ИПСО. Панических ИПСО.

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Россияне паникуют, понимая, что не только не смогут остановить украинское контрнаступление, но и предсказать, откуда оно будет осуществляться, какими силами, на каких направлениях, с какой последовательностью и по какому сценарию. Поэтому они начали делать единственное возможное – генерировать фейки.

Чем больше фейков, пораженческих, дискредитирующих, манипулирующих сознанием и восприятием, тем, как они считают, будет лучше. Потому что ничего лучше придумать не могут. Это не может не радовать. Командование россиян в панике и смятение.