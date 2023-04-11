Навязывание гражданства

Россия раздает паспорта на оккупированных территориях. С момента аннексии Крымского полуострова Россия обуславливает наличие российских документов возможность пользоваться универсальными правами человека хотя бы в ограниченном варианте. За отсутствие паспорта – депортация, отказ в предоставлении медицинских услуг, преследование. С другой стороны, взял паспорт – исполняй обязанности: плати подати, неси военную службу, получай образование с элементами индоктринации и милитаризации.

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В мае 2022 года Владимир Путин подписал указ, которым упростил порядок навязывания гражданства России украинским детям. В октябре 2022 года Государственная дума признала упомянутых несовершеннолетних гражданами России.

После этого подозреваемые Путин и Мария Львова-Белова объявили тематический флешмоб "Наши русские дети" и организовали мероприятия, на которых помогли задокументировать, по меньшей мере, 133 случая насильственной паспортизации детей. Чтобы оправдать преступление, россияне говорят о согласии несовершеннолетних на получение гражданства государства-агрессора.

С юридической точки зрения разговоры о согласии детей являются не более чем манипуляцией. В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, несовершеннолетний действительно имеет право быть услышанным по любому вопросу, касающемуся его статуса. Однако несовершеннолетние украинцы не имеют права самостоятельно изменить гражданство. Добровольно приобрести русское гражданство они могут только с 18 лет.

Учитывая непризнание Украиной на законодательном уровне навязанных Россией паспортов, "согласие" несовершеннолетнего не соответствует национальному и международному праву, оно идет вразрез с принципом лучших интересов ребенка, делает невозможным сохранение идентичности, а, следовательно, имеет признаки геноцидного умысла.

"Согласие" на перевоспитание

Депортируя и принудительно перемещая украинских детей на "отдых" за колючей проволокой, без постели и на перловой каше, чиновники России настаивают, что родители несовершеннолетних дали согласие на пребывание их чада в лагерях. Таким образом, Россия стремится продемонстрировать миру соблюдение норм международного права.

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Впрочем, обстоятельства предоставления согласия и его объем свидетельствуют не только о принуждении, а, следовательно, о преступности деяний России. Убеждать родителей принять "правильное решение" в дома приходили российские военные и коллаборанты. Отказ родителей сопровождался угрозами насильственно разлучить с ребенком навсегда.

В условиях вооруженного конфликта с перманентной угрозой невыборочных ракетных, авиационных, артиллерийских ударов, ограничением доступа к информации, непониманием сроков освобождения оккупированных территорий родители должны были подстраиваться.

К тому же "согласие" было предоставлено на временное перемещение, отдых и возвращение ребенка в оговоренный срок. Поэтому самовольное продолжение перемещения, изменение места нахождения, отказ вернуть несовершеннолетних им не охватываются. Более того, в одном из лагерей около 200 украинских детей содержали даже без такого "согласия".

"Согласие" на депортацию

По данным самих россиян, на территорию России с начала полномасштабного вторжения прибыло около 5 миллионов украинцев, из которых 730 тысяч – несовершеннолетние. Часть из них были "эвакуированы" российскими военными по предварительному "согласию". Однако "добровольным" актом Россия стремится замаскировать незаконные депортации и принудительное перемещение.

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Основной подход международного гуманитарного права состоит не в эвакуации гражданского населения, а в том, чтобы обязать военных вести боевые действия с учетом его присутствия. Стороны вооруженного конфликта обязаны предотвращать перемещение, обусловленное их собственными действиями, в частности, путем устрашения.

В решении МКТЮ по делу "Прокурор против Благоевича и Йокича" подчеркнута важность добровольной эвакуации. Она исключает применение физической силы, угрозы насилием, преследования, задержания, психологическое угнетение, злоупотребления властью, создания среды опасности.

Систематические умышленные нападения России на гражданские объекты и гражданских лиц, использование неточного оружия и кассетных боеприпасов в густонаселенных районах, угрозы ядерного оружия, террор на временно оккупированных территориях лишают гражданского населения любого выбора, кроме как покинуть привычное место жительства. В особо уязвимом положении оказались дети, безальтернативно депортированные в Россию под руководством эвакуации, кое-где еще до начала полномасштабного вторжения.

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В России привыкли говорить "нравится, не нравится…", убеждая своих граждан терпеть угнетение и ограничения в правах для достижения экспансионистских целей. Украинцы имеют собственное видение и готовы убеждать международное сообщество в юридической ничтожности любого согласия, полученного под дулом автомата или другим принуждением. Как бы ни старались российские чиновники отбелить себя, получается лишь дополнить доказательную базу новыми элементами преступлений.