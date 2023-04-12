Яка зброя приїде в Україну
Польща планує поставити для ЗСУ аж 200 бронемашин Rosomak. Це багато не тільки в тому плані, що вистачить на укомплектування 2 механізованих бригад з нуля, але й тому, щоб виготовити таку кількість ББМ, польський ВПК має працювати 1 рік у режимі воєнного часу.
Читайте також Можливість, а не криза: як пластуни організувалися за рік війни
Тому й поставка усієї кількості Rosomak для ЗСУ буде розбита на два транші:
- у першому поставлять машини із того, що є в польської армії;
- в другому будуть уже нові панцерники, виготовлені спеціально на замовлення.
Три роти самохідних 120-міліметрових мінометів Rak від Польщі – теж насправді багато. По мінометних 8 САУ та 4 машинах управління на одну роту, або ж загалом 24 мінометні САУ та 12 машин управління вогнем. Вистачить на оснащення бригадних артилерійських груп та ще 3 мехбригади.
Виконувач обов'язків міністра оборони Данії заявив, що його країна вже наступного місяця почне поставку 19 обіцяних САУ CAESAR, а влітку поставить перші зі 100 обіцяних танків Leopard 1. CAESAR від Данії будуть навіть кращі, аніж від Франції, бо ці САУ матимуть 8-вісне шасі, боєкомплект збільшений до 36 пострілів, а завдяки автоматизації персонал з обслуговування скорочений до 2 – 3 осіб. Танки Leopard 1 були зняті з консервації та проходять модернізацію до рівня Leopard 1A5.
Рекомендуємо "Нравится, не нравится" й інші різновиди "добровільної" згоди по-російськи
До осені в ЗСУ буде багато нової техніки
Особливо цікавим виглядає анонс, що в наступні 2 тижні Німеччина заявить про поставку значної партії бронетехніки. Судячи з усього, мовиться про поставку колісних БТР Fuchs, модернізованих за досвідом боїв Бундесверу в Афганістані. Німці мають в строю щонайменше 350 таких БТР усіх модифікацій, відповідно – можемо розраховувати мінімум на 40.
Особливо варто звернути увагу вже на заплановану допомогу Україні по протиповітряній обороні, що в силу різних причин стало питанням особливо тривожним.
Цікаво Збільшення російських ІПСО мають одну хорошу ознаку
Навіть якщо вчитуватись в оригінальні деталі "зливу", там було про те, що ракети до ЗРК радянського та західного зразка малої та середньої дальності можуть закінчитись до середини травня лише за умови, якби росіяни й далі продовжували кожні 2 – 3 тижні масовані обстріли до 100 ракет в кожному залпі. Зараз запасу міцності нашої ППО вистачить орієнтовно до осені. Це дозволить виграти час для деяких цікавих речей.
Почнімо з того, що в недавньому 35-му пакеті військової допомоги від Білого дому був заявлений запас ракет до комплексів Patriot та NASAMS, що будуть поставлені прямо із запасів армії США. На черзі – поставка італійсько-французьких комплексів SAMP/T.
Далі – ще більше і краще
Для посилення фронтової ППО – історія про замовлення 100 ПЗРК Piorun в Польщі. Схоже, що з тими оборотами, які уже набирають поляки в плані продажу зброї, цілком можливо, що далі вони нам поставлять комплекси малої дальності Poprad як засіб фронтової ППО.
Зауважте Президент Бразилії зібрався у Китай: він може бути ефективнішим за Макрона
Проєкт по адаптації радянських ЗРК "Бук" та "Куб" під американські зенітні ракети AIM-7 набирає обороти. Свій сегмент також закриють комплекси Hawk від США та іспанців, а також Aspide від Іспанії та італійців. Хоч ці ЗРК й часів холодної війни, але все одно не менш ефективні, аніж радянські комплекси "Бук".
Для боротьби з російськими БпЛА запланована в декілька наступних місяців поставка від США "ган-траків" із 30-міліметровими автоматичними гарматами та комплексів APKWS, що використовують ракети Hydra з лазерним наведенням. Дуже гарне рішення в умовах, коли американці мають проблеми з відновлення виробництва інфрачервоних головок самонаведення до ПЗРК Stinger.
Віримо в ЗСУ, зберігаємо вдячність союзникам, працюємо ще сильніше на перемогу!