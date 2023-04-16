Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, вероятно, оккупанты планируют находиться на станции длительное время.

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Что делают россияне на ЗАЭС

Олег Жданов подчеркнул, что на Запорожской АЭС происходят необъяснимые вещи.

оккупанты готовятся блокировать персонал станции. Они начали завозить на станцию бутылированную воду и накапливать там продовольствие,

– рассказал он.

По его мнению, история повторяется. Таким образом, россияне действовали на Чернобыльской АЭС. Там они содержали персонал, не отпускали рабочую смену в течение месяца.

Олег Жданов объяснил, что предусмотреть дальнейшие действия россиян на Запорожской АЭС достаточно сложно.

"Можно предположить, что они понимают, что контрнаступление ВСУ неизбежно и, возможно, готовятся удерживать персонал как заложников, а за станцию будут пытаться торговаться", – предположил он.

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Олег Жданов убежден, что никто не будет штурмовать станцию.

Станция, если и будет увольняться, то, скорее всего, какими-то специальными методами,

– объяснил он.

По его мнению, вероятно, поэтому оккупанты и готовятся к длительному пребыванию в засаде и делают это открыто.

Кроме того, вокруг станции они установили дополнительный забор из колючей сетки, благодаря чему территория значительно расширилась.

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