Однако "отдохнуть" предателей не отпускают. Об этом рассказали в Энергоатоме.

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Псевдоруководство ЗАЭС экстренно просится в "отпуска"

Нынешние так называемые начальники Запорожской АЭС выражают желание массово "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу и отпрашиваются у россиян якобы в отпуска. Однако из-за критической нехватки персонала "руководителям" среднего звена отказывают.

В свою очередь, главный коллаборант ЗАЭС Юрий Черничук с 1 мая уже бросился из Энергодара в Крым.

Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, так что времени на бегство осталось совсем немного. Отсюда и лихорадка. Но самое смешное – коллаборанты еще и пытаются найти себе "замену", подстрекая атомщиков ЗАЭС, чтобы они согласились выполнять их обязанности,

– сообщили в Энергоатоме.

Коллаборанты, которые предали Украину и должны нести ответственность по всей строгости закона, спасая себя, пытаются сломать жизнь и патриотам.

"В очередной раз призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушать собственное будущее", – одытожили в Энергоатоме.

Обратите внимание! Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил, что уже есть признаки того, что оккупанты готовятся к "жесту доброй воли". По его словам, в течение полутора месяцев давление на мирное население усилилось. Захватчики заставляют людей получать российские паспорта, а работников ЗАЭС – подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома".

Ситуация на ЗАЭС: коротко