О подготовке оккупантов к "эвакуации" из города-спутника Запорожской атомной электростанции сообщили около 3 100 человек. Кстати, недавно стало известно, что так называемое "руководство" ЗАЭС массово идет в "отпуска" накануне украинского контрнаступления.

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Россияне планируют "эвакуировать" из ЗАЭС работников

В первую очередь, речь идет о вывозе 2 700 работников станции, подписавших контракт с фейковым так называемым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатома" и членов их семей.

Обратите внимание! Практически с начала оккупации работникам ЗАЭС запретили выезд из города захватчики. К тому же из Энергодара в Ростовскую область России уже вывезли часть семей запорожских атомщиков.

Таким образом, российские оккупанты доказывают свою неспособность обеспечить эксплуатацию ЗАЭС, поскольку ныне там катастрофически не хватает квалифицированного персонала. Даже тех украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с оккупантами, в ближайшее время собираются "эвакуировать",

– заявили в Энергоатоме.

Там отметили, что это обострит крайне неотложный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии.

В Энергоатоме добавили, что в настоящее время они принимают все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после ее деоккупации.

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