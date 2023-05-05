Об этом 24 Каналу заявила независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. Она отметила, что россияне выдали служебную записку, в которой говорится о готовности автобусов к "эвакуации" персонала атомной электростанции.
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"Есть сведения о том, что идет "эвакуация" из соседних сел вокруг Энергодара. Поэтому тяжелая ситуация в Энергодаре и на самой Запорожской АЭС", – подчеркнула она.
Кошарная отметила, что территория вокруг ЗАЭС заминирована еще с марта 2022 года, когда россияне оккупировали станцию.
Они начали минировать территорию вокруг – берег водохранилища Каховского и так далее. И сейчас нет сомнений, что заложена взрывчатка и на ключевые системы ЗАЭС,
– рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике.
Какая ситуация на ЗАЭС: смотрите видео
Может ли быть подтопление станции
Тем временем уровень воды Каховского водохранилища поднялся на один метр и теперь составляет 17 метров. Поэтому есть подтопление береговой линии. Однако это не угрожает подтоплению атомной электростанции. В то же время представители росатома заявили, что якобы "это подтопит ЗАЭС и представляет угрозу безопасности".
"На самом деле нет. Ведь после аварии на Фукусиме, украинские специалисты произвели оценку подтопления ЗАЭС в случае повреждения всех дамб выше по течению Днепра. По их расчетам, подтопление не угрожало бы ЗАЭС", – рассказала Ольга Кошарная.
Она убеждена, что это нагнетание и шантаж не только Украины, но и ее международных партнеров.
Что происходит на ЗАЭС
- В Энергоатоме сообщили, что так называемое "руководство" Запорожской атомной электростанции массово уходит в "отпуска" накануне украинского контрнаступления.
- Однако в Запорожском облсовете убеждены, что оккупанты не собираются просто покидать ЗАЭС. Мол, если россияне это будут делать, то об этом будет свидетельствовать ряд факторов.
- По данным британской разведки, оккупанты интегрируют захваченную Запорожскую атомную электростанцию в свою тактическую оборону. Россияне уже сделали оборонительные позиции на корпусах реакторов.