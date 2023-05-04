Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. По его словам, если оккупанты будут покидать Запорожскую АЭС, то об этом будет свидетельствовать ряд факторов.
Смотрите также Россияне готовятся к "жесту доброй воли" на ЗАЭС, – Центр нацсопротивления
МАГАТЭ заставит остановить работу станции
В частности, речь идет о полной остановке работы АЭС, ведь вместе с руководством и российскими солдатами атомную станцию покинут сотрудники Росатома и местные коллаборанты, сознательно ушедшие на сотрудничество с врагом и работающие на ЗАЭС. Следовательно, под давлением МАГАТЭ, которое продолжает свою мониторинговую миссию на станции, они будут вынуждены остановить работу АЭС.
"Пока станция работает, говорить, что есть какие-то серьезные основания, что они покидают АЭС, не стоит. Возможно, отдельные руководители поехали на совещание, в отпуск, или поехали как можно дальше от линии фронта – по остальным, то основная масса работников на месте. Россияне укрепляют территорию, готовясь к стрелковым боям", – заявил Лышенко.
Он добавил, что МАГАТЭ контролирует только работу станции и не вмешивается в другие дела. Их основная миссия – не допустить техногенную катастрофу, которая нанесет вред всему миру.
Ситуация на Запорожской АЭС
- По данным государственного предприятия "Энергоатом", нынешние так называемые руководители Запорожской АЭС массово отпрашиваются у россиян якобы у отпуска.
- Однако из-за критической нехватки персонала "руководителям" среднего звена отказывают. Главный коллаборант ЗАЭС Юрий Черничук с 1 мая уже находится в Крыму.
- Разведка Великобритании считает, что российские оккупационные войска интегрируют захваченную Запорожскую АЭС в свою тактическую оборону. Оккупанты соорудили свои оборонительные позиции из мешков с песком на корпусах реакторов.