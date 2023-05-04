Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. За його словами, якщо окупанти покидатимуть Запорізьку АЕС, то про це свідчитиме низка факторів.

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МАГАТЕ змусить зупинити роботу станції

Зокрема, мова йде про повну зупинку роботи АЕС, адже разом з керівництвом та російськими солдатами атомну станцію покинуть працівники Росатому та місцеві колаборанти, які свідомо пішли на співпрацю з ворогом та працюють на ЗАЕС. Відтак, під тиском МАГАТЕ, яке продовжує свою моніторингову місію на станції, вони будуть змушені зупинити роботу АЕС.

"Поки станція працює, казати, що є якісь серйозні підстави, що вони покидають АЕС, не варто. Можливо окремі керівники поїхали на нараду, у відпустку, або поїхали якомога далі від лінії фронту – щодо решти, то основна маса працівників на місці. Росіяни укріплюють територію, готуючись до стрілкових боїв", – заявив Лишенко.

Він додав, що МАГАТЕ контролює лише роботу станції та не втручається в інші справи. Їхня основна місія – не допустити техногенної катастрофи, яка завдасть шкоди усьому світу.

Ситуація на Запорізькій АЕС