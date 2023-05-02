Ядерный терроризм vs нормальная жизнь

Это был режим лжи, приписок, пропаганды и неспособности решать настоящие трудности, которые могут возникать перед современным обществом.

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Однако сейчас мы поняли, что дело даже не в коммунизме как таковом (который, конечно, является утопической фантастической выдумкой, которую используют для прикрытия собственной власти людоедские режимы по всему миру), но в его российской версии.

Наглядным примером сейчас являются современные физические и идейные наследники СССР, стремящиеся снова силой оружия и террора втянуть нас в этот совок. Они захватили Запорожскую АЭС, но за год оккупации не придумали ничего лучше хаотических обстрелов, обустройства там артиллерийских позиций и постоянных намеков на подрыв атомной электростанции в непосредственной близости как к территории ЕС, так и к собственной территории.

Снова тупость, ложь, безответственность. Пожалуй, дело все-таки в конкретном государстве и его народе, которым проще заниматься ядерным терроризмом, чем просто попробовать жить нормальной жизнью, развивать свою экономику и общество.

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Эта деструктивная сила сидит у них слишком глубоко. Такое впечатление, что им некомфортно жить в собственном дерьме, если в дерьме только они. Поэтому они гордо берут ведро, подходят к выгребной яме, набирают достаточное количество дерьма, а дальше с выражением Прометея гордо несут это "богатство" другим.

Что доставляет россиянам радость

Превратить все в руину, максимально все засорить, запачкать, превратить в пустыню – вот то, что доставляет им радость и счастье, наполняет смыслом их пустое существование. Вот в чем "большая культура". Вот в чем "идеология". Идеология грязного пятна, желающего запачкать все вокруг.

Конечно, грязное пятно не интересует, какая польза будет от тотального загрязнения. Главное – больше других грязных пятен вокруг. Конечно, будут находиться и дальше разнообразные деятели, которые будут отвергать эту очевидную логику.

Тот же Папа Римский будет и дальше призывать объясниться с грязью, помириться с грязью. Не понимая, что от этого его белая одежда выглядит уже не такой белой.

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Однако реальность все равно очевидна, а она такова: