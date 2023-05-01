Предыстория

С момента начала агрессии против Украины в 2014 году Россия преимущественно принудительно паспортизировала более 2 миллионов крымчан и более 500 тысяч жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.

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Наличием российских документов агрессор обусловливав реализацию даже неотчуждаемых прав человека и свобод в Крыму. Зафиксированы сотни случаи выдворения отказавшихся от паспорта, смерть лиц, которым не оказывали экстренную медицинскую помощь из-за отсутствия российского гражданства, угрозы отобрать детей на попечение, лишение права собственности на земельные участки, увольнение с работы, "профилактические" беседы с представителями силовых структур и тому подобное.

Деяния, не имеющие признака преступления против человечности (преследования), совершались параллельно с усложнением отказа от навязанного силой русского гражданства.

На всем полуострове только в 4 городах действовали пункты, где можно было в течение несколько недель написать заявление о сохранении украинского гражданства. Только 3,5 тысячи крымчан удалось воспользоваться такой возможностью. Они стали первой мишенью для российской политики борьбы с нелояльными.

Украина и большинство иностранных государств не признают навязанное российское гражданство, хотя понимают безысходность положения гражданского населения, что исключает наказуемость получения российского паспорта. Так называемая политика непризнания распространяется не только на паспорт, но и на документы для выезда за границу, образовательные документы, другие "бумажки", выданные оккупационной администрацией.

Путинские указы

Закон о гражданстве нуждался в неотложной адаптации к развязной агрессивной войне. 8 лет Владимир Путин подписывал соответствующие указы. Их целью, в частности, было упростить и ускорить навязывание российского гражданства на территориях под эффективным контролем России. За это время закон сменили 20 раз.

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После провозглашения гражданского населения на оккупированных территориях гражданами России паспорт государства-агрессора начали использовать как оружие для "этнических чисток".

Первоначально лиц без российского гражданства выдворяли за пределы оккупированной территории. В 2017 году разрешили лишать российского гражданства в связи с "террористической" или "экстремистской" деятельностью личности. Для последней это означало дальнейшее заключение на срок с незаконной депортацией в колонии на территории России.

В 2020 году в решении Европейского суда по правам человека "Усманов против России" лишение гражданства в связи с "террористической угрозой" было признано нарушением статьи 8 Европейской конвенции (вмешательство в личную и семейную жизнь). В то же время сами поправки к закону "О гражданстве" признали предусматривающими слишком формалистический подход, нарушающими баланс публичных и частных интересов, преследующих личность без объективной угрозы с ее стороны.

Отдельные путинские поправки свидетельствуют в пользу наличия в действиях России признаков геноцидной политики. Это, в частности, насильственная паспортизация несовершеннолетних на оккупированных территориях или незаконно депортированных в Россию. Среди них, по меньшей мере, 2 категории находятся в особо уязвимом положении:

переданы в русские семьи;

помещены в русские заведения.

Учитывая достаточно широкий подход Совета Европы к признанию геноцидом депортаций не только украинских детей, но и взрослых, новый путинский закон играет против него же. Ведь получается, что еще 29 декабря 2021 года, когда был представлен законопроект, диктатор предусматривал, что будет навязывать российское гражданство вывезенным насильственно гражданским, которых он называет "беженцами" и "искателями убежища" из Украины и непризнанных республик.

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Российский паспорт как источник обязанностей

Гражданство России – это об обязанности, а не о правах. Об обязанности "взять ребенка из Донбасса" или о воинской повинности. Последняя в контексте населения оккупированных территорий означает совершение военного преступления. Даже само получение паспорта согласно путинским поправкам становится обязанностью для гражданского населения на новых оккупированных территориях.

Российский паспорт – это также плеть, чтобы сделать местных людей "послушными крепостными". Ведь по новому закону прекратить (де-факто лишить) гражданства могут даже территориальные органы оккупационных властей. Для сравнения в Украине подобными вопросами занимается специальная комиссия при президенте, а решение принимается указом.

Среди нескольких десятков оснований для "прекращения" гражданства России есть:

членство в нежелательных организациях (в частности, правозащитных или свободных медиа);

покушение на жизнь общественного деятеля (например, любого местного коллаборанта);

дезертирство (которым в России может быть также уклонение от мобилизации, в том числе и принудительной).

Чтобы сохранить уже утраченное лицо, вместо термина "лишение" россияне говорят о прекращении гражданства, ведь что конституция России (статья 4), что закон "О гражданстве" (статья 5) запрещают лишать личность российского паспорта.

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Но в этой сфере Россия уже давно позаботилась о произвольном использовании правовой связи между ней и населением: не подписала соответствующие международные договоры (о сокращении безгражданства, статусе апатридов и т.п.).

Что дальше?

Уже не менее года Россия последовательно демонстрирует нежелание оставаться обязанными даже минимальными стандартами в области прав человека. Она расстреливает гуманитарные коридоры, пытает, насилует, убивает, депортирует украинцев, денонсирует международные договоры в области защиты прав человека.

Новый закон о гражданстве с негативными последствиями, как для тех, кто берет паспорт, так и для тех, кто еще пытается отказываться, вкладывается в общую линию превращения России в тоталитарное государство, а оккупированные ею территории в пространство страха и несвободы.