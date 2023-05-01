Концентрация усилий на одно – оборону
Становиться в оборону без "победы" – будет выглядеть, как от безысходности. Кадровые изменения в минобороны России и командовании российских войск будут подгонять к служебному стремлению. Поэтому начало мая обещает быть очень жарким.
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2. Заканчивается председательство России в Совбезе ООН. Оно не запомнилось ничем. Ибо не сумели создать ни одной зацепки. В конце месяца россияне убили 6 украинских детей и разрушили жилые дома на фоне пожара в Севастополе. Контекст для России – мрачен. Даже бормотание о переговорах немного утихло. Хоть и ненадолго.
Далее в Совбезе ООН интересно:
- май – председательствует Швейцария;
- июнь – ОАЭ;
- июль – Великобритания;
- август – США;
- сентябрь – Албания;
- октябрь – Бразилия;
- ноябрь – Китай.
Ритм и модальность примерно ясны. Поэтому все, что отвлекает, – прочь. Должна быть полная концентрация усилий на оборону.
В эту же копилку стоит поместить Финляндию в НАТО, а также безапелляционное заявление Ллойда Остина, что до июля две страны передумают, и Швеция также будет в Альянсе. Для нас важно, что участие новых стран в Альянсе (теоретически) может освободить часть ресурса, который мы получим. Увидим.
3. Апрель был наполнен новостями о поступлении оружия. Танки, Patriot, IRIS-T и т.д. – это понятно. Я бы выделил последнее знаковое сообщение: пришли "датские" CAESAR. Эта эпопея продолжалась 9 месяцев. В результате CAESAR, которые Дания заказала у Франции, передали нам. Датчанам огромная благодарность.
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За это время у них прошли выборы, в процессе принимали участие 3 министра обороны Дании. Преемственность сохранилась, все сработало. С нашей стороны, был очень квалифицированный труд. CAESAR – это сила. Пополнения, которого не могло быть.
Ключевые игроки увидели реальную картину
4. Прозвучало несколько заявлений о нашей "готовности" – на 98% и т.д. Проценты – вопрос философский. Я бы здесь выделил другое.
Мы (и западные партнеры) знаем, когда началась подготовка и накопление указанного ресурса. Мы знаем, как она действительно шла и когда кончилась. Самое ценное на системном уровне – это реальный опыт, показавший пределы возможностей. Поправки на политические системы и бюрократию, реальное состояние армий, реальное состояние ВПК, логистика, тренировка и т.д. Помехи со стороны России.
Заметьте Кому наиболее выгодна война России против Украины
Все ключевые игроки увидели, что будет, если завтра случится какая-то беда. Что у них реально есть на руках и как быстро смогут двигаться. Будут выводы.
Фразу "гонки вооружений" я писать не буду. Но факт в том, что удалось оживить ВПК там, где до последнего надеялись как-то петлять. Потому что тратить деньги на оружие (особенно на расходники вроде снарядов) не то чтоб сильно все рады. Их же можно потратить на какое-то развитие.
Общий тонус антикремлевской коалиции повысился, навык есть. Гудение по теме переговоров неизбежно будет. Но что-то мне подсказывает – успехи на поле боя будут сильно влиять на настроение и последующие пакеты помощи.
Думаю (гипотеза, никакой информации), Китай отреагировал именно на это. Циклы оборонного планирования связаны с важными избирательными циклами на 2023 – 24 годы. Пекин, который в марте завершил продление власти у себя, сейчас имеет сильную позицию и попытается глобально развернуть свою линию.
Что действительно нужно ВСУ
5. Министр обороны Украины Алексей Резников на недавней пресс-конференции сказал, что политически в плане обеспечения обороны в этом цикле мы отыграли на максимум. (Собственно, Каволи и Столтенберг это де-факто подтвердили).
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Что-то еще доедет, подкрутится, но глобально начинается этап, когда в какой-то период все в руках нашего командования. Не стоит забывать, что фронт у нас – от Бреста до Дуная. Сводить все к ситуации в Бахмуте – неправильно. Нависать с ожиданиями над военными тоже неправильно. Они должны проделать свою работу в максимально комфортных условиях. Поддержка – вот что нужно.
Новый цикл и новые задачи. На улице май – а в повестке дня будет все больше осени. Ну и плюс поточка, куда без нее.