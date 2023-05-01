Концентрация усилий на одно – оборону

Становиться в оборону без "победы" – будет выглядеть, как от безысходности. Кадровые изменения в минобороны России и командовании российских войск будут подгонять к служебному стремлению. Поэтому начало мая обещает быть очень жарким.

Читайте также Инцидент под Быдгощом: что означает обнаружение ракеты под "польской столицей НАТО"

2. Заканчивается председательство России в Совбезе ООН. Оно не запомнилось ничем. Ибо не сумели создать ни одной зацепки. В конце месяца россияне убили 6 украинских детей и разрушили жилые дома на фоне пожара в Севастополе. Контекст для России – мрачен. Даже бормотание о переговорах немного утихло. Хоть и ненадолго.

Далее в Совбезе ООН интересно:

май – председательствует Швейцария;

июнь – ОАЭ;

июль – Великобритания;

август – США;

сентябрь – Албания;

октябрь – Бразилия;

ноябрь – Китай.

Ритм и модальность примерно ясны. Поэтому все, что отвлекает, – прочь. Должна быть полная концентрация усилий на оборону.

В эту же копилку стоит поместить Финляндию в НАТО, а также безапелляционное заявление Ллойда Остина, что до июля две страны передумают, и Швеция также будет в Альянсе. Для нас важно, что участие новых стран в Альянсе (теоретически) может освободить часть ресурса, который мы получим. Увидим.

3. Апрель был наполнен новостями о поступлении оружия. Танки, Patriot, IRIS-T и т.д. – это понятно. Я бы выделил последнее знаковое сообщение: пришли "датские" CAESAR. Эта эпопея продолжалась 9 месяцев. В результате CAESAR, которые Дания заказала у Франции, передали нам. Датчанам огромная благодарность.

Интересно Так войны не выиграют: что точно не нужно делать украинцам

За это время у них прошли выборы, в процессе принимали участие 3 министра обороны Дании. Преемственность сохранилась, все сработало. С нашей стороны, был очень квалифицированный труд. CAESAR – это сила. Пополнения, которого не могло быть.

Ключевые игроки увидели реальную картину

4. Прозвучало несколько заявлений о нашей "готовности" – на 98% и т.д. Проценты – вопрос философский. Я бы здесь выделил другое.

Мы (и западные партнеры) знаем, когда началась подготовка и накопление указанного ресурса. Мы знаем, как она действительно шла и когда кончилась. Самое ценное на системном уровне – это реальный опыт, показавший пределы возможностей. Поправки на политические системы и бюрократию, реальное состояние армий, реальное состояние ВПК, логистика, тренировка и т.д. Помехи со стороны России.

Заметьте Кому наиболее выгодна война России против Украины

Все ключевые игроки увидели, что будет, если завтра случится какая-то беда. Что у них реально есть на руках и как быстро смогут двигаться. Будут выводы.

Фразу "гонки вооружений" я писать не буду. Но факт в том, что удалось оживить ВПК там, где до последнего надеялись как-то петлять. Потому что тратить деньги на оружие (особенно на расходники вроде снарядов) не то чтоб сильно все рады. Их же можно потратить на какое-то развитие.

Общий тонус антикремлевской коалиции повысился, навык есть. Гудение по теме переговоров неизбежно будет. Но что-то мне подсказывает – успехи на поле боя будут сильно влиять на настроение и последующие пакеты помощи.

Самое страшное для Кремля – россияне справились со своим наступлением зимой и позволили сделать этот накопительный цикл, который подарил ценные знания. При этом сами полноценно не запустили публичную волну мобилизации, добирали непрерывно частями.

Думаю (гипотеза, никакой информации), Китай отреагировал именно на это. Циклы оборонного планирования связаны с важными избирательными циклами на 2023 – 24 годы. Пекин, который в марте завершил продление власти у себя, сейчас имеет сильную позицию и попытается глобально развернуть свою линию.

Что действительно нужно ВСУ

5. Министр обороны Украины Алексей Резников на недавней пресс-конференции сказал, что политически в плане обеспечения обороны в этом цикле мы отыграли на максимум. (Собственно, Каволи и Столтенберг это де-факто подтвердили).

К теме Контрнаступление – не библейская притча: почему нельзя просто ждать

Что-то еще доедет, подкрутится, но глобально начинается этап, когда в какой-то период все в руках нашего командования. Не стоит забывать, что фронт у нас – от Бреста до Дуная. Сводить все к ситуации в Бахмуте – неправильно. Нависать с ожиданиями над военными тоже неправильно. Они должны проделать свою работу в максимально комфортных условиях. Поддержка – вот что нужно.

Новый цикл и новые задачи. На улице май – а в повестке дня будет все больше осени. Ну и плюс поточка, куда без нее.