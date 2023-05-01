Концентрація зусиль на одне – оборону

Ставати в оборону без "перемоги" – виглядатиме, як від безвиході. Кадрові зміни в міноборони Росії і командуванні російських військ підганятимуть до службового прагнення. Тому початок травня обіцяє бути дуже гарячим.

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2. Закінчується головування Росії у Радбезі ООН. Воно не запам'яталося нічим. Бо не зуміли створити жодної зачіпки. Наприкінці місяця росіяни вбили 6 українських дітей та зруйнували житлові будинки на тлі пожежі у Севастополі. Контекст для Росії – похмурий. Навіть бурмотіння про переговори трохи вщухли. Хоч і ненадовго.

Далі у Радбезі ООН цікаво:

травень – головує Швейцарія;

червень – ОАЕ;

липень – Велика Британія;

серпень – США;

вересень – Албанія;

жовтень – Бразилія;

листопад – Китай.

Ритм та модальність приблизно зрозумілі. Тому все, що відволікає, – геть. Має бути повна концентрація зусиль на оборону.

У цю ж скарбничку варто помістити Фінляндію в НАТО, а також безапеляційну заяву Ллойда Остіна, що до липня дві країни передумають, і Швеція також буде в Альянсі. Для нас важливо, що участь нових країн в Альянсі (теоретично) може звільнити частину ресурсу, який ми отримаємо. Побачимо.

3. Квітень був наповнений новинами про надходження зброї. Танки, Patriot, IRIS-T тощо – це зрозуміло. Я виділив би останнє знакове повідомлення: прийшли "данські" CAESAR. Ця епопея тривала 9 місяців. У результаті CAESAR, які Данія замовила у Франції собі, передали нам. Данцям величезна подяка.

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За цей час у них пройшли вибори, у процесі брали участь 3 міністри оборони Данії. Спадкоємність збереглася, все спрацювало. З нашого боку, була дуже кваліфікована праця. CAESAR – це сила. Поповнення, якого не могло бути.

Ключові гравці побачили реальну картину

4. Прозвучало кілька заяв про нашу "готовність" – на 98% тощо. Відсотки – питання філософське. Я тут виділив би інше.

Ми (і західні партнери) знаємо, коли розпочалася підготовка та накопичення зазначеного ресурсу. Ми знаємо, як вона справді йшла і коли закінчилася. Найцінніше на системному рівні – це реальний досвід, який показав межі можливостей. Поправки на політичні системи та бюрократію, реальний стан армій, реальний стан ВПК, логістика, тренування тощо. Перешкоди із боку Росії.

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Усі ключові гравці побачили, що буде, якщо завтра трапиться якесь лихо. Що вони реально мають на руках і як швидко зможуть рухатися. Будуть висновки.

Фразу "перегони озброєнь" я писати не буду. Але факт у тому, що вдалося пожвавити ВПК там, де до останнього сподівалися якось петляти. Бо витрачати гроші на зброю (особливо – на розхідники на кшталт снарядів) не те, щоби сильно всі раді. Їх же можна витратити на якийсь розвиток.

Загальний тонус антикремлівської коаліції підвищився, уміння є. Гудіння на тему переговорів неминуче буде. Але щось мені підказує – успіхи на полі бою сильно впливатимуть на настрій та наступні пакети допомоги.

Найстрашніше для Кремля – росіяни впоралися зі своїм наступом узимку та дозволили зробити ось цей накопичувальний цикл, який подарував цінні знання. При цьому самі повноцінно не запустили публічну хвилю мобілізації, безперервно добирали частинами.

Думаю (гіпотеза, жодної інформації), Китай зреагував саме на це. Цикли оборонного планування пов'язані з важливими виборчими циклами на 2023 – 24 роки. Пекін, який у березні завершив продовження влади у себе, зараз має сильну позицію та спробує глобально розгорнути свою лінію.

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5. Міністр оборони України Олексій Резніков на нещодавній пресконференції сказав, що політично у плані забезпечення оборони у цьому циклі ми відіграли на максимум. (Власне, Каволі та Столтенберг це де-факто підтвердили).

До теми Контрнаступ – не біблійна притча: чому не можна просто чекати

Щось ще доїде, підкрутиться, але глобально починається етап, коли якийсь період усе у руках нашого командування. Не варто забувати, що фронт у нас – від Бреста до Дунаю. Зводити все до ситуації в Бахмуті – неправильно. Нависати з очікуваннями над військовими теж неправильно. Вони повинні зробити свою роботу в максимально комфортних умовах. Підтримка – ось що потрібне.

Новий цикл та нові завдання. На вулиці травень – а на порядку денному буде все більше осені. Ну і плюс поточка, куди без неї.