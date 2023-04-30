Чому дискримінувати за культурою можна

Коли ви говорите про права людини, про якісь європейські норми співіснування культур і народів, ви взагалі не розумієте, що відбувається.

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Ба більше, ви відкриваєте свій рот, щоб ним говорила Московія. Через ваш рот московити розказують, що не можна чіпати "вєлікаю русскую культуру", бо це ж "варварство". Що не можна дискримінувати за національною та мовною ознакою. Що ми не можемо так робити, бо ми ж не такі, як вони!

У той час, коли високочолі українські інтелектуали в білих пальтах захищають свою зросійщену ідентичність, росіяни просто нищать все, що хоч віддалено нагадує українське. Ув'язнюють за українські книжки, за коментарі в підтримку України, пишуть доноси на маленьку дівчинку, яка прийшла в школу в жовтій спідниці та синій блузі.

Війни не виграють у білих рукавичках

Коли ви розказуєте, що в паспорті ви Кірілл з двома "л", то спробуйте записатися у Росії Дариною чи Миколою. В кращому випадку скажуть не вимахуватися і записатися "чєловєчєскім" іменем Дарья, в гіршому – здадуть у ФСБ, і ви сядете. Тобто, в них такої проблеми немає взагалі, бо все українське під повною забороною.

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Як би це не було спокусливо, війни на виживання не виграють у білих рукавичках. Якщо ми будемо думати, що московське толерувати, а що ні, поки вони тотально нищать все українське, ми приречені. Наші внуки, вирощені на російських ютубах, підпишуть чергову Переяславську раду. Тоді всі, хто вже лягли і хто ще ляже, ляжуть марно.

Тому, як би вам не хотілося надіти біле пальто гуманіста, як би не тиснула власна ідентичність, думайте. Війни на знищення виграються не так.