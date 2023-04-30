Почему дискриминировать по культуре можна

Когда вы говорите о правах человека, о каких-то европейских нормах сосуществования культур и народов, вы вообще не понимаете, что происходит.

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Более того, вы открываете свой рот, чтобы им говорила Московия. Через ваш рот московиты рассказывают, что нельзя трогать "великую русскую культуру", потому что это "варварство". Что нельзя дискриминировать по национальному и языковому признаку. Что мы не можем так делать, потому что мы не такие, как они!

В то время, когда высокоглавые украинские интеллектуалы в белых пальто защищают свою обросшую идентичность, россияне просто уничтожают все, что хоть отдаленно напоминает украинское. Заключают в тюрьму за украинские книги, за комментарии в поддержку Украины, пишут доносы на маленькую девочку, которая пришла в школу в желтой юбке и синей блузе.

Войны не выиграют в белых перчатках

Когда вы рассказываете, что в паспорте вы Кирилл с двумя "л", попробуйте записаться в России Дарыной или Мыколай. В лучшем случае скажут не размахиваться и записаться "человеческим" именем Дарья, в худшем – сдадут в ФСБ, и вы сядете. То есть у них такой проблемы нет вообще, потому что все украинское под полным запретом.

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Как бы то ни было соблазнительно, войны на выживание не выиграют в белых перчатках. Если мы будем размышлять, что московское терпеть, а что нет, пока они тотально уничтожают все украинское, мы обречены. Наши внуки, выращенные на русских ютубах, подпишут очередной Переяславский совет. Тогда все, кто уже лег и кто еще ляжет, лягут напрасно.

Поэтому, как бы вам ни хотелось надеть белое пальто гуманиста, как бы ни давила собственная идентичность, думайте. Войны на уничтожение выигрываются не так.