Утім, невідомо, коли вона впала – кілька днів, кілька тижнів чи кілька місяців тому. Ба більше, у ракети не було виявлено боєголовки, тому невідомо, чи взагалі вона спрацювала. Її пошуки тривають, адже цілком вірогідно, що боєголовка могла відокремитися від решти снаряда.

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Польська влада вирішила не поспішати з оприлюдненням висновків. Щоб усе з'ясувати, почала розслідування, яким займається, зокрема, військова прокуратура.

"Військовий департамент окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури порушив справу щодо залишків повітряного військового об'єкта, знайденого в лісі за кілька кілометрів від Бидгоща. Окрім прокуратури, місце події оглядають військові експерти, поліція, жандармерія та представники СВК", – написав у твітері генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро.

Тож наразі місце інциденту ізольоване і оточене польськими службами. Вхід до лісу охороняє військова поліція. Також там є сапери та пожежна команда.

Напад чи несправність?

Тим часом інцидент викликав цілий шквал припущень, домислів та чуток. ЗМІ почали самостійно з'ясовувати, що ж сталося під Бидгощем, дещо нагадавши ситуацію, що була у листопаді 2022 року в Пшеводуві, коли про обставини події громадськість на початках дізнавалася саме з медійних ресурсів.

Емоції викликала насамперед інформація про "російські написи" на залишках військового об'єкта. Однак, як зазначив генерал Роман Полко, це не обов'язково означає, що запуск ракети було здійснено з території Росії.

Однією із найпоширеніших причин може виявитися інцидент під час військових навчань на полігоні під Бидгощем.

"Польська армія також має ракети радянського виробництва, тобто ті, що описані кирилицею", – поділився думками колишній командир GROM. Він додав, що поблизу Бидгоща є кілька полігонів, а прибирання складів часто поєднується з тренуваннями, під час яких техніка утилізується.

Утім, на думку генерала Вальдемара Скшипчака, справа може бути складнішою. За його словами, причиною міг стати інцидент під час навчань у поєднанні з несправним обладнанням.

"Я б не виключав, що така подія була ненавмисною. Тому що якщо це пострадянська ракета, а я припускаю, що так і є, то ця ракета дуже стара і не повинна бути технічно повністю справною. Тому я був би схильний вважати, що до того, що вона там опинилася, призвів дефект ракети або випадковий запуск ракети", – пояснив Скшипчак.

Нова гіпотеза

Існує й інша версія. Так, 28 квітня оперативний командувач видами збройних сил генерал-лейтенант Томаш Пьотровський розповів про знайдений об'єкт, згадавши ситуацію 16 грудня минулого року, коли росіяни здійснили одну з наймасованіших ракетних атак по Україні.

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"Ми прийшли до висновку, що, ймовірно, знахідка на землі може бути пов'язана з тим, що відбувалося в повітряному просторі", – поділився Пьотровський.

Про грудневі обстріли згадав і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький: "Є підстави пов'язати цю знахідку, це обладнання, знайдене кілька днів тому, з інформацією, яку наші служби отримали у грудні минулого року, і щодо якої ми також були в постійному контакті з нашими союзниками". Він додав, що під час інциденту польські та союзницькі літаки F-35 були підняті в повітря, щоб відстежити траєкторію цієї ракети над територією Польщі.

Тож виникає запитання: як так сталося, що російська ракета порушила польський повітряний простір і долетіла аж до Бидгоща – міста, яке через його значення на військовій мапі Польщі називають "польською столицею НАТО"?

На думку деяких військових експертів, це міг бути збіг обставин. Адже ракета, маючи невелике радіолокаційне відображення, летіла низько. А Польща, як і інші країни Альянсу, не має ППО на найнижчому рівні, що охоплює територію всієї держави.

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Тому така ракета – це важка ціль, що могла з'являтися на екранах та зникати. Хоча ракету міг виявити літак НАТО АВАКС, який кружляв над Польщею, все ж це не є постійним спостереженням.

Ракета ще може "вибухнути"

Хай там як, якщо останнє підтвердиться, це буде не перший випадок, коли ракетні снаряди з боку третіх країн, у цьому випадку Росії, потрапляють на територію держави-члена НАТО. Через що виникають інші логічні питання:

чому не було реакції ані від польської влади, ані від союзників по Альянсу?

Чому про інцидент стало відомо лише зараз?

Наразі ж, як політики керівного табору, так і представники опозиції не коментують ситуацію. Так буде доти, доки не стане більш відомо про подію, що сталася під Бидгощем.

Втім, вже зараз можна припустити – якщо ракета не вибухнула при падінні, вона може зробити це незабаром. Звісно ж, у фігуральному сенсі, але від того, вочевидь, не менш небезпечному.