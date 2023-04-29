Яку вигоду отримує Китай

Ця заява мала б гарантувати, що Китай не заробляє на війні. Однак дослідження журналістів демонструють, що саме Китай є головним бенефіціаром війни Росії проти України.

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Адже на противагу від країн Заходу, Китай не запровадив санкції проти Росії. Експорт товарів з Китаю до Росії відновився у перші місяці після великої війни й досягнув рекордних показників, якщо порівняти з 2019 роком, тобто часом до пандемії.

Ба більше, саме постачання певних компонентів з Китаю до Росії – мікросхем, чипів, електроніки – допомагає Росії виробляти зброю і продовжувати війну. Це створює у Владіміра Путіна сподівання на те, що можна буде створювати нову й ефективнішу зброю. Тобто війну можна буде затягувати до критичних показників для України та Заходу, потроху привчаючи Захід, а потім вже Україну до невідворотності капітуляції перед Росією.

Може виникнути питання: "А навіщо тоді Китаю виступати з миротворчими ініціативами?". Адже, якщо вдасться врегулювати ситуацію, а певна частина санкцій проти Росії буде скасована, то Китаю знову доведеться вступити у конкуренцію за російський ринок. Він більше не зможе купувати російські енергоносії за тими комфортними цінами, які дають можливості для зростання китайської економіки.

За великим рахунком, Китай, як головний бенефіціар війни проти України, має бути зацікавленим у тому, щоб війна продовжувалася якомога довше. Однак керівництво Китаю може керуватися не тільки економічними, але й політичними мотивами. Насамперед не допустити серйозної поразки Росії у війні проти України.

Чому Сі подзвонив Зеленському

У Пекіні неодноразово підкреслювали, що Захід своєю допомогою України сприяє продовженню війни, а Китай нібито виступає за переговори і мирне вирішення конфлікту. Однак це мирне вирішення має враховувати погляд Москви на подальший розвиток подій. Не дарма речник російського президента Дмітрій Пєсков сказав, що сприймає ініціативи Китаю як додаткову можливість досягти всіх цілей так званої "спецоперації".

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Тобто війну, як кажуть російські чиновники, можна досить швидко закінчити. Для цього потрібна одна "просто умова" – капітуляція України. Саме це зробить будь-які переговори України та Росії практично беззмістовними.

Ми перебуваємо у патовій ситуації – Україна хоче зробити все можливе, щоб зберегти свій суверенітет і відновити територіальну цілісність, а Росія хоче створити умови для окупації нових українських територій.

Китай у цій ситуації може сподіватися, що будь-який миротворчий процес загальмує український контрнаступ і дасть Росії можливість за допомогою всіх китайських компонентів створити сучасну зброю і не боятися поразки.

Саме тому Сі Цзіньпін так вчасно виник у розкладі перемовин Володимира Зеленського. Саме тому виникла нова серйозна небезпека, яку потрібно враховувати не тільки Україні, а й Заходу. Треба усвідомлювати, що об'єднаний фронт Росії та Китаю може створити дійсно реальні умови для затягування війни не лише в Україні, а й на всьому пострадянському просторі.