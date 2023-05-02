Ядерний тероризм vs нормальне життя

Це був режимі брехні, приписок, пропаганди та неспроможності вирішувати реальні проблеми, що можуть поставати перед сучасним суспільством.

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Однак зараз ми збагнули, що справа навіть не у комунізмі як такому (який, звісно, є утопічною фантастичною вигадкою, яку використовують для прикриття власної влади людожерські режими по всьому світові), але у його російській версії.

Наочним прикладом зараз є сучасні фізичні та ідейні спадкоємці СРСР, що прагнуть знову силою зброї та терору втягнути нас у цей самий совок. Вони захопили Запорізьку АЕС, але за рік окупації не вигадали нічого кращого за хаотичні обстріли, облаштування там артилерійських позицій, та постійних натяків на підрив атомної електростанції у безпосередній близькості як до території ЄС, так і до власної території.

Знову тупість, брехня, безвідповідальність. Мабуть, справа все ж у конкретній державі та її народі, яким простіше займатися ядерним тероризмом, аніж просто спробувати жити нормальним життям, розвивати власну економіку та суспільство.

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Ця деструктивна сила сидить у них занадто глибоко. Таке враження, що їм некомфортно жити у власному лайні, якщо у лайні лише вони. Тому вони гордо беруть відро, підходять до вигрібної ями, набирають достатню кількість лайна, а далі з виразом Прометея гордо несуть це "багатство" іншим.

Що приносить росіянам радість

Перетворити усе на руїну, максимально все засмітити, забруднити, перетворити на пустелю – ось те, що приносить їм радість і щастя, наповнює сенсом їхнє порожнє існування. От у чому "велика культура". От у чому "ідеологія". Ідеологія брудної плями, що хоче забруднити усе довкола.

Звісно, брудну пляму не цікавить, яка кому користь буде від тотального забруднення. Головне – більше інших брудних плям довкола. Звісно, будуть знаходитися і далі різноманітні діячі, які будуть відкидати цю очевидну логіку.

Той же Папа Римський буде і надалі закликати порозумітися з брудом, помиритися з брудом. Не розуміючи, що від цього його білий одяг виглядає уже не таким білим.

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Однак реальність все одно очевидна, а вона така: