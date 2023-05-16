На Запорожской атомной электростанции в настоящее время все еще работают 2,5 тысячи украинских атомщиков. Однако сейчас станцией руководят не они, а состоящая из оккупантов служба охраны. Перед началом каждого рабочего дня они проверяют всех рабочих, позволяя им заходить на станцию только эстакадой.
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Новые "правила" на Запорожской АЭС
Ежедневно оккупанты вводят на Запорожской АЭС новые и новые ограничения для работников, все более жесткие. Ранее россияне уже запретили атомщикам пользоваться мобильными кнопочными телефонами на рабочих местах, но теперь работникам станции нельзя даже общаться между собой при исполнении обязанностей.
Под строгим табу и любые перемещения по территории ЗАЭС, кроме тех, которые местные "полицаи" четко определили. Выходить не только за пределы станции, но и прямо на улицу – строго запрещено,
– сообщили в "Энергоатоме".
Теперь во время работы работники должны все время смотреть вперед, даже простой взгляд в сторону – строго запрещен.
Все эти жесткие правила созданы для того, чтобы Россия могла как можно дольше скрывать, что превращает самый большой в Украине и Европе атомный объект в военную базу.
Что известно о ЗАЭС: последние новости
- оккупанты планируют "эвакуировать" тысячи работников ЗАЭС. В частности, говорится о тех рабочих, которые подписали договоры с разными предприятиями "Росатома". Практически с самого начала оккупации всем работникам атомной электростанции запретили выезд из Энергодара. Более того, семьи некоторых работников оккупанты вывезли в Россию.
- На самой станции россияне пренебрегают всеми правилами безопасности – возле одного из энергоблоков оккупанты заложили взрывчатку. Это не первый случай размещения оружия на ЗАЭС – еще в июле 2022 года российские военные поставили в машинном зале энергоблока тяжелую военную технику с боекомплектом.
- И несмотря на большое количество оружия на станции, оккупанты все таки боятся контрнаступления ВСУ: в начале мая псевдоруководство ЗАЭС начало экстренно проситься у отпуска.