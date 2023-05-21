Для того, аби стримувати панічні настрої росіян, на Південь відправляють кадирівські війська. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
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Дезертирство та психологічне виснаження росіян
Росіяни постійно намагаються розвідувати ситуацію, яка зараз склалася на підконтрольних Україні територіях. Зокрема через те, що з кожним днем наближається контрнаступ ЗСУ.
Однак попри напружену ситуацію на Півдні зараз там не спостерігається додаткове підвезення російських військових.
Йде ротація. Вони привозять нові підрозділи на Південь для відновлення. А з Півдня перекидають їх на Схід, там, де зараз найзапекліші бої. Єдиною відмінністю останніми днями є фігурування нових підрозділів кадирівців,
– зауважила Наталія Гуменюк.
Однак зазвичай "тік-ток війська" підтягують, коли у загального війська Росії відчутно знижується та страждає морально-психологічний стан. Кадирівці намагаються стримувати панічні настрої для того, щоб окупанти не розбіглись.
"Настрої дезертирства і пошуку здачі в полон – дуже потужні. Повторюється ситуація, яка була на правому березі, коли вони боялися навіть не самого контрнаступу, а були змучені очікуванням цьому контрнаступу", – зазначила речниця ОК "Південь".
Зараз у російських військових високий рівень морально-психологічного виснаження. Кадирівцями намагаються розв'язати цю проблему.
Щобільше, евакуація, яку ворог оголосив для місцевого населення, стала такою собі шпаринкою для дезертирів. Військові намагаються переодягнутися в цивільний одяг та розчинитися в натовпі тих, кого евакуюють.
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Детальніше про ситуацію на Півдні України
- Українські захисники продовжують контрбатарейну боротьбу на Херсонщині. Вони постійно знищують розвідувальні безпілотники росіян. Зокрема, за добу 18 травня ЗСУ знищили ворожий комплекс спостереження, БпЛА та 6 САУ "Гвоздика".
- Водночас раніше в ГУР МОУ заявили, що у Запорізькій та Херсонській областях ворог зосередив 152 тисячі окупантів. Немає жодних ознак, що росіяни планують відступати. Навпаки – там вони готуються до оборонних дій.
- Зауважимо також, що 20 травня російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "калібрами".