Про це 24 Каналу заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, що окупанти укріпили свої позиції досить сильно.

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"У них, на жаль, був час підготувати лінію оборони, їх декілька. Вони це саме робили на правобережній частині Херсонщини", – розказав Соболевський.

Однак, завдяки успішній реалізації плану деокупації з боку ЗСУ, ворог був вимушений просто залишити правий берег Дніпра, зокрема, піти з Херсона. Те саме нині відбувається і на лівобережжі.

Орки мінусуються кожен день. Я впевнений, що завдяки тактиці ЗСУ, вся наша територія там буде звільнена з мінімальними втратами серед наших хлопців, адже ніхто не буде штурмувати "в лоб" ці лінії оборони,

– вважає заступник голови Херсонської облради.

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"Промивання мозку" від окупантів

Росіяни намагаються "промити мозок" місцевим мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонщини. Мовляв, "Росія там назавжди й що все буде добре". Для цього вони намагаються реалізувати велику кількість заходів у сфері культури та спорту. Тобто показати, що нібито вже "мирне життя і нічого не буде".

Водночас із населених пунктів, де росіяни мають зацікавленість, вони продовжують фактичну депортацію, яку називають "евакуацією".

"Що ЗСУ під час контрнаступу знищать цей населений пункт" – це їх основний аргумент для населення. Це певна логічна розбіжність в їх діях, але логіки там шукати не потрібно", – зауважив Соболевський.

Що відбувається в Херсонській області