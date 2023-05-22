Про це 24 Каналу заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, що окупанти укріпили свої позиції досить сильно.
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"У них, на жаль, був час підготувати лінію оборони, їх декілька. Вони це саме робили на правобережній частині Херсонщини", – розказав Соболевський.
Однак, завдяки успішній реалізації плану деокупації з боку ЗСУ, ворог був вимушений просто залишити правий берег Дніпра, зокрема, піти з Херсона. Те саме нині відбувається і на лівобережжі.
Орки мінусуються кожен день. Я впевнений, що завдяки тактиці ЗСУ, вся наша територія там буде звільнена з мінімальними втратами серед наших хлопців, адже ніхто не буде штурмувати "в лоб" ці лінії оборони,
– вважає заступник голови Херсонської облради.
Як росіяни готують до контрнаступу ЗСУ: дивіться відео
"Промивання мозку" від окупантів
Росіяни намагаються "промити мозок" місцевим мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонщини. Мовляв, "Росія там назавжди й що все буде добре". Для цього вони намагаються реалізувати велику кількість заходів у сфері культури та спорту. Тобто показати, що нібито вже "мирне життя і нічого не буде".
Водночас із населених пунктів, де росіяни мають зацікавленість, вони продовжують фактичну депортацію, яку називають "евакуацією".
"Що ЗСУ під час контрнаступу знищать цей населений пункт" – це їх основний аргумент для населення. Це певна логічна розбіжність в їх діях, але логіки там шукати не потрібно", – зауважив Соболевський.
Що відбувається в Херсонській області
- Росіяни на Півдні України почали частіше ставати дезертирами. Окрім того, вони морально та психологічно виснажені.
- Окупанти готують до оборони на Запорізькому та Херсонському напрямках. Там вони зосередили близько 150 тисяч солдатів. Однак, кількість сил не має значення на такій довгій лінії фронту.
- Ворог примусово вивозить українців, зокрема, дітей із тимчасово окупованої Херсонщини. Людей депортують переважно до "депресивних" районів Росії. Так росіяни хочуть розв'язати демографічну проблему.