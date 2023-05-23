Водночас аби витіснити російських окупантів з нашої території, необхідно більше зброї. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
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Україна має мінімум зброї для контрнаступу
Буданов зауважив, що багато мирних жителів досі перебувають під російською окупацією, тому не можна втрачати час.
У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це незабаром розпочнеться,
– зазначив голова ГУР.
За його словами, для того, щоб звільнити українські території від окупантів, необхідно більше зброї. Зокрема, мовиться про сучасні винищувачі.
"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", – підсумував Буданов.
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Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ: коротко
- Росіяни бояться контрнаступу Збройних Сил України, тому вже почали зводити фортифікаційні споруди навіть у Криму. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов нещодавно заявив, що окупанти готують ешелоновану оборону на півночі півострова. Це може свідчити про те, що вони можуть відступити туди з тимчасово окупованих територій материкової України.
- Окрім цього, Росія намагається організувати поїздки дітей з різних країн світу до окупованого Криму. Про це повідомив депутат литовського Сейму Лаурінас Кащюнас. За його словами, загарбники у такий цинічний спосіб хочуть захиститися від ЗСУ.
- Також російські військові доволі сильно укріплюються на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що росіяни мали достатньо часу, аби встигнути підготувати кілька ліній оборони.