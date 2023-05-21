Сирський подякував бійцям за їхню роботу. Також генерал оприлюднив відео з передової.

Цікаво Росія видозміниться, – Буданов сказав, чи можливо дочекатися капітуляції Кремля

Сирський відвідав передову на Бахмутському напрямку

Генерал розповів, що відвідав українських воїнів та командирів на передовій на Бахмутському напрямку. Там він подякував та відзначив воїнів, які щоденно нищать ворога, зокрема:

3 ОМБр,

5 ОМБр,

30 ОМБр,

56 ОМПБр,

93 ОМБр.

Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмуту. Попри те, що ми зараз контролюємо околиці міста, значення його оборони не втрачає свого сенсу,

– зауважив Сирський.

Він пояснив, що в майбутньому це надасть Силам оборони можливості входу в місто, коли відбудеться зміна оперативної ситуації на фронті.

"Під час роботи, спільно з командирами детально спланували наші дії та подальшу стратегію. Оборонна операція триває. Ми маємо знищити ворога. Слава Україні!" – підсумував командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Дивіться відео з передової на Бахмутському напрямку

Варто подивитися Не пройшло і 7 місяців: Медведєв відповів Маску на його твіт про Бахмут

ЗСУ близькі до тактичного оточення Бахмута: коротко