Дмітрій Медведєв не полінувався відшукати твіт Ілона Маска, який той поширив ще 21 жовтня минулого року з питанням: "Як справи у Бахмуті"? Вочевидь, посіпака Путіна повірив уже не першій заяві очільника ПВК "Вагнер" про "взяття міста", повідомляє 24 Канал.

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Медведєв запрошує Маска в Бахмут

Дмітрій Медведєв продовжує займатися улюбленою справою – продукуванням маячні у соцмережах. Цього разу заступник голови російського радбезу вирішив "похвалитися" нібито взяттям росіянами міста Бахмут – фортеці, яка тримає оборону вже 10 місяців. Тому у відповідь на твіт Ілона Маска 7-місячної давнини Медведєв вирішив запросити бізнесмена у місто, щоб той сам усе побачив.

Перепалка Маска і Медведєва почалася ще після того, як експрем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс пішла у відставку. Напередодні цього деякі британські ЗМІ жартували про те, хто протримається довше – Ліз Трасс на посаді чи листя салату. Дмітрій Медведєв вирішив "привітати салат" з перемогою, у відповідь на що Ілон Маск назвав посіпаку Путіна тролем і спитав, як у росіян справи в Бахмуті. Тоді бізнесмен відповіді так і не отримав.



Перепалка Маска і Медведєва / Скриншот

От тільки питання, куди Медведєв запрошує Ілона Маска. Щоб він поглянув, як Росія "визволила" Бахмут від життя як такого, знищивши усе місто та зруйнувавши домівки десятків тисяч людей?

Що насправді відбувається в Бахмуті

20 травня "кухар Путіна" Євгеній Пригожин вкотре заявив про нібито взяття Бахмута його найманцями. Однак це не так, адже станом на 21 травня наші воїни продовжують тримати оборону. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що наші захисники та захисниці контролюють промислові та інфраструктурні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак".

Міські бої складні, оскільки ворог артилерією просто знищує всі будівлі. Однак у ЗСУ є успіхи на флангах. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив, що хоч ЗСУ контролюють невелику частину Бахмута, наші воїни просуваються по флангах і в передмісті і ЗСУ близькі до того, щоб взяти Бахмут в тактичне оточення.

Водночас Євгеній Пригожин, який заявив про "взяття міста" також оголосив про наміри покинути його 25 травня. Це вже не перша заява "кухаря Путіна" про вихід з міста, однак цього разу керівник найманців "Вагнера" оголосив про нібито перемогу. Речник Східного угруповання сил Сергій Череватий наголосив, що Пригожин хоче покинути Бахмут, бо розуміє, що його підрозділи вже не боєздатні. Інше питання, чи дозволить йому це зробити російське керівництво.

До слова, у Росії влаштували чергове "побєдобєсіє" з приводу взяття Бахмута, хоча це радше "піррова перемога", хоча і до цього ворогу ще далеко. Під час виступу в Хіросімі в межах саміту "Великої сімки" президент США Джо Байден наголосив, що Росія втратила близько 100 000 солдатів у боях за Бахмут. Водночас Володимир Зеленський заявив, що місто повністю знищене. На жаль, через дії росіян, перелік міст, стертих з лиця землі, збільшився.