Про це заявив Володимир Зеленський під час звернення до народу Японії 21 травня, інформує 24 Канал. Президент також зауважив, що українці хочуть якнайшвидше відбудувати свої домівки, як це колись зробили японці.

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Фотографії зруйнованої Хіросіми нагадують мені абсолютно Бахмут та інші такі містечка. Нічого живого немає, всі будівлі зруйновані, немає розуміння навіть, де вулиця, де будівля. Це просто тотальна руйнація, нічого немає, людей немає,

– зазначив Володимир Зеленський.

Довідка. У серпні 1945 року американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіма. Це був перший в історії людства випадок атомного бомбардування. Внаслідок трагедії загинули понад 80 тисяч людей, ще понад 200 тисяч отримали радіоактивне зараження.

Україна мріє про відновлення

Президент додав, що Хіросіма змогла відновитися після жахливої трагедії, українці мріють теж відновити зруйновані війною міста та села.

"Ми мріємо повернути наші території так само як повернули наші Північні території, які були окуповані Росією. Ми маємо повернути і Східні, і Південні території. Ми мріємо повернути наших людей, які в російському полоні – військовополонені, цивільні дорослі та вкрадені діти. Ми мріємо перемогти і мріємо повернути мир після перемоги", – наголосив глава держави.

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