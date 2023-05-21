Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к народу Японии 21 мая, информирует 24 Канал. Президент также заметил, что украинцы хотят как можно быстрее отстроить свои дома, как это когда-то сделали японцы.
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Фотографии разрушенной Хиросимы напоминают мне абсолютно Бахмут и другие такие городки. Ничего живого нет, все постройки разрушены, нет понимания даже, где улица, где здание. Это просто тотальное разрушение, ничего нет, людей нет,
– отметил Владимир Зеленский.
Украина мечтает о восстановлении
Президент добавил, что Хиросима смогла восстановиться после ужасной трагедии, украинцы тоже мечтают восстановить разрушенные войной города и села.
"Мы мечтаем вернуть наши территории так же как вернули наши Северные территории, которые были оккупированы Россией. Мы должны вернуть и Восточные, и Южные территории. Мы мечтаем вернуть наших людей, которые в плену – военнопленные, гражданские взрослые и похищенные дети. Мы мечтаем победить и мечтаем вернуть мир после победы", – подчеркнул глава государства.
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