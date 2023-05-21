Сырский поблагодарил бойцов за их работу. Также генерал обнародовал видео с передовой.

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Сырский посетил передовую на Бахмутском направлении

Генерал рассказал, что посетил украинских воинов и командиров на передовом Бахмутском направлении. Там он поблагодарил и отметил воинов, ежедневно уничтожающих врага, в частности:

3 ОМБр,

5 ОМБр,

30 ОМБр,

56 ОМПБр,

93 ОМБр.

Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута. Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окрестности города, значение его обороны не теряет своего смысла.

– заметил Сырский.

Он пояснил, что в будущем это предоставит Силам обороны возможность входа в город, когда произойдет изменение оперативной ситуации на фронте.

"Во время работы совместно с командирами детально спланировали наши действия и дальнейшую стратегию. Оборонная операция продолжается. Мы должны уничтожить врага. Слава Украине!" – подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Смотрите видео с передовой на Бахмутском направлении

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