Сырский поблагодарил бойцов за их работу. Также генерал обнародовал видео с передовой.

Интересно Россия видоизменится, – Буданов сказал, можно ли дождаться капитуляции Кремля.

Сырский посетил передовую на Бахмутском направлении

Генерал рассказал, что посетил украинских воинов и командиров на передовом Бахмутском направлении. Там он поблагодарил и отметил воинов, ежедневно уничтожающих врага, в частности:

  • 3 ОМБр,
  • 5 ОМБр,
  • 30 ОМБр,
  • 56 ОМПБр,
  • 93 ОМБр.

Силы обороны продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута. Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окрестности города, значение его обороны не теряет своего смысла.
– заметил Сырский.

Он пояснил, что в будущем это предоставит Силам обороны возможность входа в город, когда произойдет изменение оперативной ситуации на фронте.

"Во время работы совместно с командирами детально спланировали наши действия и дальнейшую стратегию. Оборонная операция продолжается. Мы должны уничтожить врага. Слава Украине!" – подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Смотрите видео с передовой на Бахмутском направлении

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ВСУ близки к тактическому окружению Бахмута: коротко

  • По состоянию на 21 мая украинские защитники взяли Бахмут в полуокружение. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, враг потерял часть господствующих высот вокруг. Продолжается продвижение ВСУ по флангам.
  • Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что ВСУ приближаются к тактическому окружению Бахмута. Благодаря этому наши военные смогут контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно их уничтожать.
  • В то же время в ВСУ не исключают возможности ухода из города, если этого потребует ситуация. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что даже уход из Бахмута позволит нанести врагу еще больше потерь.