Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона рассказал, от чего будет зависеть решение, отводить ли украинские войска из Бахмута или нет. Об этом пишет 24 Канал.

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В каких случаях ВСУ могут отойти из Бахмута

Сергей Череватый пояснил, что любое решение о городе, где проходят бои, зависит от ситуации, целесообразности этого решения, а также от наших сил и средств.

Отход из города или его оборона – это будет разрешаться только с учетом целесообразности и сохранения своих сил и средств. Возможны разные варианты, но это только на рассмотрение командования, которое за год войны показало, что всегда принимает верные решения,

– сказал Череватый.

Он подчеркнул, что даже в случае отхода из Бахмута это позволит нанести врагу еще больший вред и при необходимости вернуть эти позиции.

Украина имеет безопасный путь отхода из Бахмута

Сергей Череватый рассказал, что украинские военные имеют безопасный путь в случае возможного отхода из Бахмута. Также у наших защитников есть пути для поставки боеприпасов и эвакуации раненых.

У нас всегда была возможность доставлять туда все необходимое, даже в самые критические дни, прокладывать дополнительные пути сообщения и забирать раненых. Такая ситуация остается и сейчас,

– подчеркнул он.

Уходом из Бахмута пока не пахнет: Украина близится к окружению города