Депутат литовського Сейму Лаурінас Кащюнас заявив, що росіяни в різних країнах світу намагаються організувати групи дітей для поїздки до окупованого Криму на найближчий час. Він закликав завадити планам Росії.
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Росія планує звозити іноземних дітей у Крим під прикриттям музичного конкурсу
Як стверджує Кащюнас, одним росіяни пропонують звичайний відпочинок, а іншим – різні культурно-просвітницькі заходи.
Депутат литовського Сейму наголошує, що під прикриттям музичного конкурсу групи переможців – діти у віці від 12 до 13 років з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Таджикистану, Єгипту, Вірменії та інших країн – запрошують відправитися в дитячий табір "Артек" в Криму на найближчий час.
Також, за його словами, організовуються й інші різні заходи. Кащюнас пояснив, що Кремль переслідує дві мети – довести, що Крим це буцімто частина Росії та захиститися від очікуваного контрнаступу України.
Це робиться з двома цілями: звичайно спробувати скласти враження, що Крим нібито є законною частиною Росії і спробувати заперечувати факт окупації, але головна мета поки набагато більш цинічна – привезти якомога більше "живих щитів", дітей – заручників перед майбутньою контрнаступальною операцією української армії, в якій безсумнівно буде задіяний окупований півострів Крим,
– заявив литовський депутат.
Відтак, Кащюнас закликав уряди згаданих та інших країн негайно вжити заходів для захисту своїх громадян і не допустити використання дітей як російських заручників у військових цілях.
Казахстан відправив дітей в окупований Крим
- На початку травня 2023 року стало відомо, що дітей з Казахстану відправили в окупований Крим. Зокрема, переможців казахстанського етапу конкурсу юних читців "Жива класика" нагородили поїздкою на півострів.
- Десять переможців конкурсу 3 травня відправилися в "Артек", де нібито відбудеться фінал конкурс. Школярі з Астани, Тараза та Шимкента проведуть на березі Чорного моря 24 дні.
- Згідно з українським законодавством, поїздка казахстанських дітей в окупований Крим через територію Росію є незаконною.