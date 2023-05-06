Свідченням цього стала нагорода казахстанського етапу конкурсу юних читців "Жива класика". Його переможців, попри чинне законодавство України, відправили до тимчасово окупованого Криму.

До теми "Історичні землі" Росії у Казахстані: Токаєв відреагував на заяви російських пропагандистів

Поїздка в "Артек" в обхід законодавства

Як повідомили 3 травня на сторінці "Російського дому в Астані", десять переможців відправили до українського "Артеку", де відбудеться фінал конкурсу. Сам "Артек" розташовується на побережжі тимчасово окупованого українського півострова.

Школярі з Астани, Тараза та Шимкента проведуть на березі Чорного моря 24 дні. Що, зауважимо, цікаво, з огляду не лише дотримання українського законодавства, а й безпеки самих дітей, адже у Криму все частіше стала розквітати бавовна.

Як повідомили в організації, серед переможців є й 12-річний Федір Щербаков із Жамбилської області, чий прадідусь у 30-ті роки минулого століття був директором "Артеку", а у 42-му "героїчно загинув у боях під Новоросійськом". Однак чи достатнє це пояснення для відправки дітей на окуповані росією українські землі – питання риторичне.

Варто зауважити, що за хештегом "ЖиваяКлассика" у фейсбуку можна знайти не один допис про нагородження переможців конкурсу путівкою в "Артек". І нагороди ці вручали не лише у Казахстані, а й в Ізраїлі, Бельгії, Марокко, Таджикистані тощо.

В "Артек" відправилися діти з різних країн / Скриншоти

Ноги ростуть із Росії

Зазначимо, що на фейсбук-сторінці організації вказано, що розташовується "Російський дім в Астані" у столиці Казахстану на вулиці Кенесари. На сайті ж посольства Росії в Казахстані мовиться, що організація є представництвом Росспівробітництва у цій державі та займається реалізацією російсько-казахстанських проєктів у сферах науки, культури та освіти.

Ба більше, "Фонд Жива класика", який, ймовірно, й причетний до конкурсу у Казахстані, займається, зокрема, популяризацією читання серед дітей та підлітків, просуванням російської мови та російської культури за кордоном, а також розвитком території. На сайті фонду вказано, що діє він уже 13 років.

З таким корінням стає більш зрозумілим нахабне рішення щодо українських територій. Однак варто зауважити, що порушення українського законодавства, вочевидь, викликало хвилю обурення у мережі. Через це організація "Російський дім в Астані" обмежила можливість коментувати допис й навіть переглядати уже наявні реакції на свою нахабну поведінку.



"Російській дім в Астані" обмежив доступ до коментування / Скриншот