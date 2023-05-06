Свидетельством тому стала награда казахстанского этапа конкурса юных чтецов "Живая классика". Его победителей, несмотря на действующее законодательство Украины, отправили во временно оккупированный Крым.

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Поездка в Артек в обход законодательства

Как сообщили 3 мая на странице "Русского дома в Астане", десять победителей отправили в украинский "Артек", где состоится финал конкурса. Сам Артек располагается на побережье временно оккупированного украинского полуострова.

Школьники из Астаны, Тараза и Шымкента проведут на берегу Черного моря 24 дня. Что, заметим, интересно, учитывая не только соблюдение украинского законодательства, но и безопасность самих детей, ведь в Крыму все чаще стал расцветать хлопок.

Как сообщили в организации, среди победителей есть и 12-летний Федор Щербаков из Жамбылской области, чей прадед в 30-е годы прошлого века был директором "Артека", а в 42-м "героически погиб в боях под Новороссийском". Однако достаточное ли это объяснение для отправки детей на оккупированные россией украинские земли – вопрос риторический.

Стоит заметить, что за хештегом "ЖиваяКлассика" в фейсбуке можно найти не одно сообщение о награждении победителей конкурса путевкой в "Артек". И награды эти вручали не только в Казахстане, но и в Израиле, Бельгии, Марокко, Таджикистане и т.д.

В "Артек" отправились дети из разных стран / Скриншоты

Ноги растут из России

Отметим, что на фейсбук-странице организации указано, что располагается "Русский дом в Астане" в столице Казахстана по улице Кенесары. На сайте посольства России в Казахстане говорится, что организация является представительством Россотрудничества в этом государстве и занимается реализацией российско-казахстанских проектов в сферах науки, культуры и образования.

Более того, "Фонд Жива классика", который, вероятно, и причастен к конкурсу в Казахстане, занимается, в частности, популяризацией чтения среди детей и подростков, продвижением русского языка и русской культуры за рубежом, а также развитием территории. На сайте фонда указано, что он действует уже 13 лет.

С такими корнями становится более понятным наглое решение касаемо украинских территорий. Однако следует отметить, что нарушение украинского законодательства, очевидно, вызвало волну негодования в сети. Поэтому организация "Русский дом в Астане" ограничила возможность комментировать сообщение и даже пересматривать уже имеющиеся реакции на свое наглое поведение.



"Русский дом в Астане" ограничил доступ к комментариям / Скриншот