Президент страны отметил, что Казахстану не нужны чужие информационные войны и идеологические споры. Свое заявление он сделал на заседании Ассамблеи Казахстана.

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Казахстан будет реагировать на проявления сепаратизма

Касим-Жомарт Токаев отметил, что в публичном поле заметно увеличилось количество всевозможных фальсификаций, фейков и деструктивных публикаций. Причем большинство авторов таких сообщений не являются гражданами государства, "не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять раздоры в обществе, действуя одновременно из-за границы".

В то же время риторика авторов сепаратистских заявлений направлена на создание атмосферы недоверия, разжигание вражды между людьми, на подрыв государственной безопасности. Следовательно, ответственные граждане должны "противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, быть деликатными и одновременно жесткими, быть, в конце концов, справедливыми".

По его словам, проявления сепаратизма и провокации на межэтнической, языковой и социальной почве будут жестко прекращаться. На особом контроле это будет у Генеральной прокуратуры страны, МИД и Комитета национальной безопасности. Они будут действовать по закону.

Каждый гражданин нашей страны должен отдавать себе отчет в своих словах и действиях. Нельзя поддаваться эмоциям, "вестись" на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны,

– подчеркнул лидер Казахстана.

"Исторические земли" России: что заявили пропагандисты

Свое заявление Касим-Жомарт Токаев сделал в ответ на слова российских пропагандистов, что якобы северные земли Казахстана на самом деле являются "историческими землями" России. Заметим, что такие абсурдные высказывания представители страны-агрессорки делали не раз и в отношении других государств, в частности, Украины.

Так, российский журналист Дмитрий Стешин, который с 2014 года занимался пропагандистским освещением войны на востоке Украины, а с начала полномасштабного вторжения постоянно выпускает пропагандистские репортажи с оккупированных территорий, позволил себе ярко характеризующие страну-агрессору заявления. Он сказал, что Россия вроде бы имеет право на земли на севере Казахстана, ведь их стране "подарили" после развала СССР.

Более того, он провел параллель и с Украиной. По его словам, "ситуация в Украине четко отражается на Казахстане".

"Там (в Казахстане – 24 Канал) тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши предки. Почему мы их подарили в 1991-м? На основании чего?" – заявил он.

Возмутительное заявление российского пропагандиста Стешина: видео