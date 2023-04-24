Об этом 24 Каналу заявил бизнесмен, общественный деятель и медиаменеджер из Казахстана Арман Шураев. Он добавил, что после 24 февраля у большинства казахов нет никакого желания иметь что-то общее с фашистским режимом в России.

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Казахстан будет удаляться от России

Шураев заявил, что сегодня Россия пытается сделать все, чтобы удержать Казахстан в своей орбите. Для этого она не брезгует никакими методами. К примеру, недавно россияне перекрыли подачу казахской нефти нефтепроводом "Каспийского трубопроводного консорциума".

"К сожалению, 90% нашей нефти транспортируется с помощью российских логистических маршрутов. Мы должны диверсифицировать поставки казахской нефти через Каспий, Азербайджан и т.д. У Казахстана нет доступа к морю и многие десятилетия мы зависели от России в части экспорта собственной продукции", – заявил он.

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Шураев также прокомментировал недавнее заявление президента Казахстана Токаева о необходимости пересмотра Концепции внешней политики Казахстана.

Токаев как профессиональный дипломат сказал, чтобы Россия шла вслед за своим военным кораблем. Россия сегодня не в тех обстоятельствах, чтобы диктовать Казахстану свои условия. Они очень больно получили по зубам от Украины, а потому будут пытаться фактически на коленях уговаривать Казахстан оставаться ее партнером,

– подчеркнул казахский общественный деятель.

Шураев уверен, что Казахстан будет удаляться от России, но этот процесс не будет быстрым, ведь страны объединяет более 7000 км общей границы и сильные экономические связи. Чтобы полностью избавиться от российского влияния, понадобится 10 лет.

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