Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, оккупанты не ожидали таких взрывов в Крыму.

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Россияне задумываются, чтобы уехать из Крыма

Бариев отметил, что есть информация от гражданских жителей Крыма о мощных взрывах в районе Бельбека в Севастополе. На полуострове все чаще взрываются склады россиян.

В Крыму нет безопасного места, потому что взрывы происходят в разных точках. Действительно, очень мощным был взрыв на нефтебазе в Севастополе. Информация в оккупационных СМИ была разной. Здесь была "пробуксовка" пропагандистской машины россиян. Они не были готовы к таким взрывам,

– сказал он.

Член Меджлиса подчеркнул, что россияне все больше понимают, что им пора уезжать из Крыма. Они видят, что начинается контрнаступление ВСУ и начинают открыто об этом говорить.

Бариев о взрывах в Крыму: смотрите видео

Снова взрывы в Севастополе: что известно