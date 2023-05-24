Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє 24 Канал.
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Окупанти приписують втрати російським добровольцям
Юсов зазначив, що інформація пропагандистів щодо втрат російських добровольців не підтвердилася.
Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки й не більше. Там було багато смішних речей, зокрема, генерал, який особисто "керував звільненням вулиці", й інші кумедні моменти,
– зауважив представник ГУР.
За його словами, внаслідок подій в Бєлгородській області російська пропаганда зламалась, адже не може нормально пояснити ключові моменти навіть внутрішній аудиторії. Водночас весь світ побачив, що в Росії розгортається справжнє протистояння між вільними людьми й злочинним режимом.
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Що відбувається у Бєлгородській області: коротко
- Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК ініціювали "звільнення" регіонів країни-терористки від путінського режиму. Операція розпочалася 22 травня.
- Зокрема, добровольці "звільнили" Козинку, Грайворон та Гору-Подол. Місцева влада заявляла, що двоє цивільних зазнали поранень, однак загиблих не було.
- Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що російському диктатору доповіли про спробу прориву нібито "українських диверсантів" у Бєлгородську область.
- Проте варто зауважити, що речник ГУР МО Андрій Юсов спростував ці кремлівські звинувачення. За його словами, російські добровольці проводять операцію, аби створити "смугу безпеки" для захисту цивільних українців.