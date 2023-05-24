Його повстанці "конфіскували" із КПП Грайворон. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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Що "затрофеїли" повстанці

На півночі України, неподалік російського кордону, бійці РДК і легіону "Свобода Росії" показали бойові трофеї з Бєлгородщини. Під час спілкування з журналістами боєць з позивним "Вайт Рекс" розповів, що під час рейду вдалось забрати з КПП Грайворон БТР 82, документи і одного полоненого.

Водночас бійці розповіли, що внаслідок бойових зіткнень двоє солдатів РДК отримали поранення, також кілька поранених є і у легіону.

Трофеї РДК та "Свободи Росії" / Фото Анна Черненко

Крім того, бійці розповіли, що на Бєлгородщині вони "затрофеїли" стрілкову зброю та антидронову рушницю.

Ми не йшли туди за трофеями. Ми йшли туди виконувати наше бойове та політичне завдання. Ну а те, що у нас вийшло (взяти трофеї – 24 Канал) – це чудово. Це був лише початок,

– сказав "Вайт Рекс".

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Крім того, він наголосив, що ця вилазка у Бєлгородську область не була скоординована з українською армією, однак наші воїни, власне, і надихнули російських добровольців.

"Вайт Рекс" назвав головне завдання цієї операції. Це, зокрема, знищення ворога. Крім того, такі події на території Росії змушують командування окупантів стягувати туди свої підрозділи. Таким чином, оголюються деякі ділянки на кордоні з Україною.

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